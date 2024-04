Sintavia anuncia expansión por $25 millones en Hollywood, Florida

HOLLYWOOD, Florida--(BUSINESS WIRE)--abr. 10, 2024--

Sintavia, LLC, el primer fabricante en el mundo de componentes aeroespaciales totalmente digitales, anunció hoy la expansión más importante en instalaciones y equipos desde 2019. La inversión de $25 millones incluye espacio adicional de fabricación avanzada, impresoras de gran formato, equipos de posprocesamiento de gran formato y equipo de pruebas de componentes. Se espera que, con esta inversión, Sintavia pueda satisfacer la demanda de los programas que apoya en todo el Departamento de Defensa de EE. UU. durante el resto de esta década.

“En cuanto a los próximos años, tenemos en claro que necesitamos realizar hoy las inversiones que respalden la demanda de nuestros clientes mañana”, afirmó Brian Neff, fundador y director ejecutivo de Sintavia. “Al ser el primer proveedor de componentes aeroespaciales totalmente digitales del mundo, Sintavia se encuentra en una posición única para superar los límites de lo que es posible en términos de diseño y fabricación de componentes aeroespaciales de próxima generación en un hilo único y totalmente digital. Pero para hacerlo, primero es necesario contar con las instalaciones, el hardware y el software adecuados. Eso es justamente lo que estamos haciendo hoy para apoyar a nuestros clientes y sus programas críticos”.

Un foco importante de la nueva expansión será el diseño y desarrollo continuo de componentes termodinámicos de alto rendimiento, en particular intercambiadores de calor aeroespaciales. Los intercambiadores de calor de Sintavia, que funcionan mediante estructuras de superficie mínimas triplemente periódicas diseñadas en forma aditiva, demuestran un mejor rechazo del calor a caudales comparativos cuando se comparan con las versiones tradicionales. Además, la solidez de fabricación de un hilo totalmente digital da como resultado rendimientos de producción cercanos al 100 %, múltiplos superiores a los rendimientos de fabricación que suelen experimentar los fabricantes de intercambiadores de calor tradicionales.

Como parte de la expansión, Sintavia firmó un contrato de arrendamiento a largo plazo sobre un terreno adicional de 7620 m 2 de espacio de fabricación adyacente a su sede actual, que utilizará para impresión, posprocesamiento y pruebas de materiales. Los nuevos equipos incluidos en la expansión incluyen el segundo SLM NXG XII 600 de Sintavia, un tercer AMCM M4K-4, un segundo escáner CT (450 kV), un segundo horno de aire grande, una máquina de prueba de flujo en frío, una mesa de choque y vibración, pruebas de ciclo de presión. equipo, equipo de prueba acústica, múltiples máquinas CNC de 5 ejes adicionales, múltiples plataformas de fatiga adicionales y múltiples máquinas pulidoras adicionales. Como anunció en octubre pasado, Sintavia también es el cliente de lanzamiento en Norteamérica de la AMCM M8K-K, la impresora láser de fusión por lecho de polvo industrialmente viable más grande del mundo, con un impresionante desplazamiento cúbico de 38 pies 3 (0,028 m3)

Se espera que la expansión esté completa en el cuarto trimestre de 2024.

Sintavia es el primer fabricante en el mundo de componentes aeroespaciales y de defensa totalmente digitales. Sintavia, miembro fundador de la Additive Manufacturer Green Trade Association, mantiene un compromiso con los más altos estándares de calidad en la industria y posee múltiples acreditaciones Nadcap y otras acreditaciones aeroespaciales. Para obtener más información, visite http://www.sintavia.com.

