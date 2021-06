Sintavia contrata a Brian Haggenmiller como director financiero

HOLLYWOOD, Florida--(BUSINESS WIRE)--jun. 23, 2021--

Sintavia, LLC, empresa que diseña e imprime en 3D una nueva generación de componentes de vuelo y lanzamiento, anunció hoy que ha contratado a Brian Haggenmiller como su nuevo director financiero. El Sr. Haggenmiller se había desempeñado anteriormente como director sénior de Planificación y Análisis Financiero en AerSale Corp., donde dirigió los esfuerzos de planificación financiera de esa compañía antes de que se hiciera pública en 2020 a través de una empresa de adquisición de fines especiales. En su trabajo en AerSale, el Sr. Haggenmiller también fue responsable de evaluar todo tipo de transacciones aeroespaciales comerciales, desde acuerdos de un solo motor hasta paquetes de varios aviones. El Sr. Haggenmiller cuenta con una licenciatura en Administración de Empresas de la Olin School of Business de Washington University y una maestría en Administración de Empresas de la School of Business de University of Miami.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20210623005928/es/

(Photo: Business Wire)

“No podríamos estar más emocionados de que Brian se sume al equipo de Sintavia como nuestro nuevo director financiero”, expresó Brian Neff, director ejecutivo de Sintavia. “La experiencia directa de Brian en la aviación comercial, combinada con su liderazgo en los mercados financieros, lo convierte en una opción ideal para liderar nuestros equipos financieros y contables. Espero trabajar con él mientras elevamos a Sintavia al siguiente nivel de su desarrollo”.

“Sintavia es el líder mundial en la aplicación de tecnología de fabricación de aditivos en bruto para usos finales específicos dentro de la industria aeroespacial, de defensa y espacial, específicamente de componentes termodinámicos, sistemas de propulsión avanzados y aeroestructuras”, expresó el Sr. Haggenmiller. “Mi objetivo de sumarme a Sintavia será asegurarme de que la empresa tenga el apoyo financiero que necesita para aprovechar las oportunidades que se le presenten dentro de estos mercados de componentes”.

Acerca de Sintavia

Sintavia diseña e imprime en 3D una nueva generación de productos de vuelo y lanzamiento para la industria espacial, aeroespacial y de defensa. La capacidad de la empresa para diseñar y producir en serie componentes de ingeniería térmica con paredes estructurales complejas de menos de 150 micrones ha desbloqueado un nivel de rendimiento imposible de lograr con los métodos de fabricación tradicionales. Sintavia puede optimizar parámetros, fabricar en serie y auditar piezas de calidad con las 30 impresoras de alta velocidad, ubicadas junto a los equipos de posprocesamiento de precisión, un equipo completo de pruebas mecánicas y un laboratorio integral de metalurgia y polvo para aplicaciones aeroespaciales. Como miembro fundador de la Asociación de Comercio Ecológico de Fabricantes de Aditivos, Sintavia tiene un compromiso con los más altos estándares de calidad de la industria y tiene múltiples acreditaciones de Nadcap y otras acreditaciones aeroespaciales. Para obtener más información, visite http://www.sintavia.com.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20210623005928/es/

CONTACT: Sintavia, LLC

Lindsay Lewis, gerenta de Comercialización

+1 954.474.7800

Keyword: florida united states north america

Industry keyword: aerospace technology manufacturing professional services other manufacturing other defense defense engineering hardware finance electronic design automation

SOURCE: Sintavia, LLC

Copyright Business Wire 2021.

Pub: 06/23/2021 04:13 pm/disc: 06/23/2021 04:13 pm

http://www.businesswire.com/news/home/20210623005928/es

AP