Sintavia recibe la primera impresora industrial AMCM M290-2 FLX con nLIGHT de Norteamérica

Sintavia, LLC, líder mundial en la fabricación de componentes aeroespaciales totalmente digitales, anuncia que acaba de poner en servicio la primera impresora 3D industrial multiláser de Norteamérica equipada con sistemas láser de fibra óptica nLIGHT AFX para la conformación del haz. Los láseres gemelos de 1,2 kW de última generación, instalados en una AMCM M290-2, permiten a los operadores de impresoras 3D industriales modular el tamaño y la forma del punto del haz sin pérdida de potencia ni densidad de material, lo que se traduce en construcciones más productivas y con mucho menos derroche.

«Acogemos con satisfacción esta nueva incorporación a nuestra flota de impresoras», declaró Brian Neff, fundador y director ejecutivo de Sintavia. «En los próximos años, a medida que desarrollemos y apliquemos esta nueva tecnología, esperamos poder imprimir nuestros componentes con grosores de capa de 150 µm o más sin perder ninguna propiedad del material, lo que aumentará enormemente el rendimiento de nuestras impresoras instaladas. Lo mejor del sistema nLIGHT, una vez que esté totalmente probado, es que puede instalarse posteriormente en otras impresoras EOS y AMCM existentes con un mínimo de equipamiento nuevo».

«No podemos pensar en un mejor destino para el primer sistema dual nLIGHT en los EE. UU. que Sintavia», comentó Martin Bullemer, director general de AMCM, GmbH. «Con sus capacidades de fabricación aditiva integradas verticalmente, incluidos los amplios laboratorios de pruebas, son la empresa idónea para ayudar a desarrollar y ampliar las capacidades de la tecnología de conformación del haz láser nLIGHT».

Los sistemas de conformación del haz láser, como nLIGHT, ofrecen un avance importante en la productividad del láser con respecto a la forma gaussiana del láser que es estándar en el sector de la fabricación aditiva de fusión por lecho de polvo (PBF) en la actualidad. La conformación del haz permite fundir material totalmente denso a un diámetro más de tres veces superior al de los sistemas láser estándar, lo que significa que los grosores de capa estándar utilizados actualmente por la industria (normalmente 30-45 µm) pueden duplicarse o triplicarse sin que se pierda nada del rendimiento del material. Al mismo tiempo, como ahora se puede imprimir una pieza utilizando menos capas, se produce menos condensado (el chorro de vapor metálico que se genera durante el proceso de PBF). El condensado es el subproducto más problemático del proceso de PBF, y los estudios han demostrado que el uso de láseres de conformación de haces nLIGHT puede reducir este flujo de residuos hasta en un 70%. Por último, al fundir por completo las capas de construcción más gruesas sin perder densidad, aumenta el tamaño del grano en la dirección z, lo que mejora el rendimiento del material, en particular para aquellas aplicaciones con requisitos de fluencia elevados.

Sintavia es el principal fabricante de componentes totalmente digitales para la industria aeroespacial y de defensa. La empresa se sirve de una capacidad de diseño y fabricación aditiva integrada verticalmente, combinada con una cadena de producción digital impecable, para suministrar componentes energéticos y termodinámicos de última generación, como intercambiadores de calor, cámaras de combustión y bombas, a los principales integradores de sistemas de todo el mundo. Entre los componentes de diseño y fabricación aditiva de Sintavia se incluyen los primeros componentes metálicos de fabricación aditiva (AM, por sus siglas en inglés) instalados en un avión de combate y en un submarino nuclear. Para más información, visite http://www.sintavia.com

