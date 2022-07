Sintiendo Positivamente el 2022: Mary Kay Inc. Anuncia Premios, Hitos y Logros de la Primera Mitad del Año

Dallas--(business wire)--jul. 30, 2022--

Mary Kay Inc. está sintiendo positivamente el 2022. A lo largo de la primera mitad del año, la icónica empresa global de emprendimiento avanzó en sus innovaciones en la ciencia de la piel, continuó con sus esfuerzos de impacto social y obtuvo varios premios prestigiosos por su negocio y liderazgo. Es algo hermoso, y la marca de casi 60 años apenas está comenzando.

Premios 2022 y puntos destacados

Ethos y ecosistema: excelencia empresarial

Un excelente lugar para trabajar

Eficacia de la organización

Reconocimiento al liderazgo

La ciencia detrás de la belleza

Desarrollo de productos

Innovación Digital

Propósito e impacto social: catalizador para el cambio

Empoderamiento de la mujer e Igualdad

Diversidad, equidad e inclusión (DEI)

Adquisiciones sensibles al género y Diversidad de los proveedores

Investigación sobre el cáncer

Violencia de Género (Gender-based Violence, GBV) y Violencia Doméstica (Domestic Violence, VD)

Respuesta de emergencia

Impacto Social Global y Comunidad local

Sostenibilidad y asg: enriqueciendo vidas hoy para un mañana sostenible

Cambio climático

Gestión del agua

Transparencia y promoción (autoinforme y actualizaciones)

Acerca de Mary Kay

Mary Kay Ash, una de las pioneras en romper las barreras laborales para las mujeres, fundó su empresa de belleza hace más de 57 años con tres objetivos: desarrollar oportunidades gratificantes para las mujeres, ofrecer productos irresistibles y hacer del mundo un lugar mejor. Ese sueño se convirtió en una empresa de miles de millones de dólares que cuenta con un equipo de ventas formado por millones de miembros independientes en casi 40 países. Mary Kay se dedica a investigar la ciencia detrás de la belleza y a crear productos para el cuidado de la piel, cosméticos de color, suplementos nutricionales y perfumes de vanguardia. Mary Kay se compromete a empoderar a las mujeres y a sus familias al asociarse con organizaciones de todo el mundo, enfocarse en apoyar la investigación del cáncer, proteger a sobrevivientes del abuso doméstico, embellecer nuestras comunidades y alentar a los más pequeños a seguir sus sueños. La visión original de Mary Kay Ash sigue brillando, de a un lápiz labial a la vez. Puede obtener más información en MaryKay.com.

