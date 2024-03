El crimen organizado impone "zonas de silencio" y "autocensura" en Ecuador, denunció este martes Roberto Rock, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), al pedir al gobierno fortalecer los mecanismos de protección para los periodistas en el país, azotado por el narcotráfico.

"El crimen organizado impone zonas de silencio inicialmente, zonas de autocensura, que cuando nos damos cuenta son mucho más extendidas de lo que imaginábamos", expresó Rock en una declaración a la prensa desde la sede del gobierno en Quito.

Rock se reunió en el palacio de Carondelet con el mandatario Daniel Noboa, quien firmó la Declaración de Chapultepec y la de Salta, sobre el respeto y la garantía de la libertad de expresión en América y la era digital, respectivamente.

Rock agregó que el auge de la violencia del crimen organizado es un "fenómeno que debe enfrentar toda la sociedad con una estrategia común".

"No se me ocurre un tema donde la prensa y la autoridad puedan marchar juntos de manera más urgente que en esto. Aquí no hay dos visiones distintas, el enemigo está claro", señaló el presidente de la SIP.

Rock pidió al Ejecutivo ecuatoriano fortalecer el mecanismo de protección de periodistas, creado en 2022, precisamente cuando la violencia del narco llevó en 2023 a nueve periodistas a exiliarse por amenazas, de acuerdo con la fundación Periodistas Sin Cadenas.

Asimismo, solicitó un firme combate contra la impunidad en casos de ataques a reporteros y medios de comunicación.

En medio de una ola de violencia desatada en enero pasado tras la fuga de prisión del jefe de una banda criminal, un grupo armado entró a un canal de televisión mientras transmitía en vivo y amenazó a periodistas.

La situación se tensó al punto de que Noboa declaró un conflicto armado interno, movilizó a las fuerzas armadas a calles y cárceles e impuso un estado de emergencia, incluido un toque de queda nocturno.

El presidente de la SIP también pidió revisar la norma que castiga con prisión la calumnia y la difamación, y fortalecer la ley de acceso a la información pública.

Pld/arm