Sira Rego defiende "convertir la pedagogía del consentimiento en eje de una educación feminista"

MADRID, 13 Sep. 2025 (Europa Press) -

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha asegurado este sábado que "el sistema patriarcal educa a las mujeres en el sometimiento, en el silencio y la deuda afectiva". Por eso, la ministra ha defendido "convertir la pedagogía del consentimiento en eje de la educación feminista".

Para Rego, que ha participado esta tarde en el debate '¿Por qué tenemos que tomarnos en serio la violencia sexual?', en ManiFiesta, en Ostende (Bruselas), "uno de los riesgos más presentes hoy en las instituciones es reducir la violencia sexual a un asunto técnico o jurídico". En esta línea, ha apelado a "hacer una lectura política radical, que transforme las relaciones de poder y acaben con los pactos de silencio que sostienen la impunidad".

Según la titular de Juventud e Infancia, la violencia sexual "no es una desviación del sistema, sino un producto del mismo". En este sentido, ha subrayado que "los hombres que cometen agresiones sexuales no son monstruos ni enfermos, sino productos del patriarcado". Se trata, para Rego, de "una verdad incómoda, porque presentar al agresor como una excepción o un error del sistema, es una estrategia del propio sistema para no asumir su responsabilidad estructural".

"Desde el Ministerio de Juventud e Infancia no trabajamos simplemente en proteger a las personas jóvenes, sino que trabajamos por garantizar que puedan construir sus vínculos desde la autonomía, la dignidad y el deseo compartido", ha asegurado.

Además, durante la jornada de este sábado, Rego ha mantenido un encuentro con la diputada y miembro de la Comisión de Infancia en el Parlamento de Bruselas, María Soledad Revelo. También se ha reunido con la secretaria de Internacional y Cooperación de CCOO, Cristina Faciaben, la responsable de Asuntos Europeos de la Secretaría de Internacional y Cooperación de CCOO, Fátima Aguado, y el responsable de América Latina y Cooperación de la Secretaría de Internacional y Cooperación de CCOO, Félix Ovejero.