Sirat, Los domingos, Sorda, Romería o Tardes de soledad, preseleccionados para los Premios del Cine Europeo

MADRID, 14 Oct. 2025 (Europa Press) -

Un total de doce producciones españolas, entre las que destacan 'Sirat', 'Los Domingos', 'Sorda', 'Romería' o 'Tardes de Soledad', han sido preseleccionadas para la 38 edición de los Premios del Cine Europeo, que se celebrarán el 17 de enero de 2026 en Berlín (Alemania).

La lista de las 67 películas nominadas la ha dado a conocer este martes la Academia de Cine Europeo, que incluye 44 largometrajes, 15 documentales y ocho largometrajes de animación, con 27 películas preseleccionadas dirigidas o codirigidas por mujeres.

Del total de películas, 34 países europeos, tanto pertenecientes como no pertenecientes a la UE, están representados en el listado.

Las nominaciones en las categorías principales se anunciarán el 18 de noviembre en Sevilla.

Así, España tendrá en la categoría de largometraje de ficción a 'Ciudad sin sueño', 'Los domingos', 'Maspalomas', 'Romería', 'Sirat' y 'Sorda'. Además, 'Tardes de Soledad' e 'Historias del Buen Valle' harán lo propia en la categoría documental, mientras que 'Olivia y el terremoto invisible' competirá por el premio de animación y 'La durmiente', 'A bear remembers' y 'La idea de una isla' representarán al cortometraje español.

El año pasado la gran triunfadora fue 'Emilia Pérez', protagonizada por Karla Sofía Gascón, que logró cinco galardones. En esta edición las nominadas incluyen cintas como 'Un simple accidente', ganadora de la Palma de Oro en Cannes en 2025; 'La Grazia', de Paolo Sorrentino; 'Bugonia', del griego Yorgos Lanthimos; 'Once upon a time in Gaza', de Mohammed Abou Nasser; 'Dreams', el Oso de Oro del noruego Dag Johan, 'On falling', la ópera prima de la portuguesa Laura Carreira que ganó la Concha de Plata en San Sebastián, entre otras.