'Sirat', 'Romería' y 'Sorda', candidatas a representar a España en la próxima edición de los Oscar
Sirat, Romería y Sorda, candidatas a representar a España en la próxima edición de los Oscar
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 3 Sep. 2025 (Europa Press) -
‘Sirat’, de Óliver Laxe, ‘Romería’, de Carla Simón y ‘Sorda’, de Eva Libertad, han sido las tres películas seleccionadas para optar a representar a España en la próxima edición de los Oscar, la número 98, en la categoría de Mejor Película Internacional. El próximo 17 de septiembre se anunciará la película que finalmente representará a España en los premios de la Academia de Hollywood. La actriz Emma Suárez (ganadora hasta en dos ocasiones del Goya a Mejor Actriz protagonista por ‘El perro del hortelano’ y ‘Julieta’) y el actor Juan Diego Botto (nominado en varias ocasiones), miembros tanto de la Academia española como de la de Hollywood, han sido los encargados de anunciar las tres películas preseleccionadas, acompañados por el presidente de la Academia Fernando Méndez-Leite y la notaria Eva Fernández Medina.
Otras noticias de Premios Oscar 2024
- 1
Cuadernos: a dos meses del juicio oral, un grupo de imputados quiere evitar la pena y ofrece pagar una suma millonaria como indemnización
- 2
Novak Djokovic: la leyenda continúa y tendrá un cruce estelar en las semifinales del US Open
- 3
Elisa Carrió reveló que está en pareja con un hombre 25 años mayor: “Nos vemos una vez por semana en una esquina”
- 4
La aberración de la censura previa