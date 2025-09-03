LA NACION

'Sirat', 'Romería' y 'Sorda', candidatas a representar a España en la próxima edición de los Oscar

Sirat, Romería y Sorda, candidatas a representar a España en la próxima edición de los Oscar

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
'Sirat', 'Romería' y 'Sorda', candidatas a representar a España en la próxima edición de los Oscar
'Sirat', 'Romería' y 'Sorda', candidatas a representar a España en la próxima edición de los OscarEUROPA PRESS - EUROPA PRESS

MADRID, 3 Sep. 2025 (Europa Press) -

‘Sirat’, de Óliver Laxe, ‘Romería’, de Carla Simón y ‘Sorda’, de Eva Libertad, han sido las tres películas seleccionadas para optar a representar a España en la próxima edición de los Oscar, la número 98, en la categoría de Mejor Película Internacional. El próximo 17 de septiembre se anunciará la película que finalmente representará a España en los premios de la Academia de Hollywood. La actriz Emma Suárez (ganadora hasta en dos ocasiones del Goya a Mejor Actriz protagonista por ‘El perro del hortelano’ y ‘Julieta’) y el actor Juan Diego Botto (nominado en varias ocasiones), miembros tanto de la Academia española como de la de Hollywood, han sido los encargados de anunciar las tres películas preseleccionadas, acompañados por el presidente de la Academia Fernando Méndez-Leite y la notaria Eva Fernández Medina.

LA NACION
Más leídas
  1. A dos meses del juicio oral, un grupo de imputados quiere evitar la pena y ofrece pagar una suma millonaria como indemnización
    1

    Cuadernos: a dos meses del juicio oral, un grupo de imputados quiere evitar la pena y ofrece pagar una suma millonaria como indemnización

  2. Djokovic eliminó a Fritz y tendrá un cruce estelar en las semifinales del US Open
    2

    Novak Djokovic: la leyenda continúa y tendrá un cruce estelar en las semifinales del US Open

  3. Carrió reveló que está en pareja con un hombre 25 años mayor
    3

    Elisa Carrió reveló que está en pareja con un hombre 25 años mayor: “Nos vemos una vez por semana en una esquina”

  4. La aberración de la censura previa
    4

    La aberración de la censura previa

Cargando banners ...