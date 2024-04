Sirenas y estallidos en Israel en ataque iraní sin precedentes con drones y misiles balísticos

JERUSALÉN (AP) — Estallidos y sirenas antiaéreas sonaron en Jerusalén la madrugada del domingo luego que Irán lanzó docenas de drones y misiles balísticos y de crucero hacia Israel, en una misión de represalia sin precedentes que acerca a Oriente Medio aún más a una guerra regional.

El ataque representa la primera ofensiva militar directa a gran escala de Irán contra Israel, a pesar de décadas de una enemistad que se remonta a la Revolución Islámica de 1979 en el país.

La condena del secretario general de Naciones Unidas y varios países no se hizo esperar: Francia sostuvo que “Irán ha cruzado un nuevo umbral con respecto a sus actividades desestabilizadoras y corre el riesgo de una posible escalada militar”, el Reino Unido calificó los ataques de “imprudentes” y Alemania afirmó que Irán y sus esbirros "“deben detenerlo de inmediato”.

El portavoz del ejército israelí, el contralmirante Daniel Hagari, dijo que Irán disparó decenas de drones, misiles de crucero y balísticos —la gran mayoría interceptados fuera de las fronteras de Israel. Detalló que los aviones de combate interceptaron más de 10 misiles de crucero, también fuera del espacio aéreo israelí.

Agregó que un puñado de misiles lograron impactar en Israel. De acuerdo con rescatistas, un ataque hirió gravemente a una niña de 10 años en un poblado árabe beduino en el sur de Israel. Por su parte, Hagari dijo que otro misil impactó una base militar, causando daños leves pero sin heridos.

“Un ataque masivo por parte de Irán es una escalada importante”, dijo Hagari. Cuando se le preguntó si Israel responderá, Hagari se limitó a decir que el ejército “hace y hará todo lo necesario para proteger la seguridad del Estado de Israel”.

Las fuerzas de Estados Unidos derribaron algunos de los drones lanzados por Irán hacia Israel, según un funcionario de defensa estadounidense y dos funcionarios estadounidenses que hablaron bajo condición de anonimato para discutir el asunto. El ejército de Israel sostuvo que su sistema Arrow se hizo cargo de la mayoría de las intercepciones y señaló que estaban involucrados “socios estratégicos”.

Irán había prometido responder a un ataque aéreo del 1 de abril registrado en Siria que mató a dos generales iraníes dentro de un edificio consular iraní. Irán acusó a Israel de estar detrás del ataque, pero el gobierno israelí no se ha pronunciado sobre ese atentado.

Israel e Irán se han enfilado hacia un choque durante los seis meses de guerra de Israel contra los milicianos de Hamás en la Franja de Gaza. La guerra estalló después que Hamás y la Yihad Islámica, dos grupos milicianos respaldados por Irán, llevaran a cabo un ataque transfronterizo el 7 de octubre que mató a 1.200 personas en Israel y secuestró a otras 250. Una ofensiva israelí en Gaza ha causado una devastación generalizada y ha matado a más de 33.000 personas, según autoridades de salud locales.

Casi inmediatamente después que estalló la guerra, Hezbollah, un grupo miliciano en el Líbano y respaldado por Irán, comenzó a atacar la frontera norte de Israel. Ambas partes han estado involucradas en intercambios diarios de fuego, al tiempo que grupos respaldados por Irán en Irak, Siria y Yemen han lanzado cohetes y misiles hacia Israel.

En un comunicado emitido por la agencia de noticias estatal IRNA de Irán el sábado por la noche, la Guardia Revolucionaria paramilitar del país reconoció haber lanzado “docenas de drones y misiles hacia los territorios ocupados y las posiciones del régimen sionista”.

En un comunicado posterior, la Guardia Revolucionaria emitió una advertencia directa para Estados Unidos: “Se advierte al gobierno terrorista de Estados Unidos que cualquier apoyo o participación que dañe los intereses de Irán tendrá una respuesta decisiva y lamentable por parte de las fuerzas armadas de Irán”.

IRNA también citó a un funcionario no identificado diciendo que los misiles balísticos fueron parte del ataque. Un misil balístico se mueve en una trayectoria de arco, dirigiéndose hacia el espacio antes que la gravedad derribe el arma a una velocidad varias veces mayor a la velocidad del sonido.

Israel cuenta con una red de defensa aérea de varias capas que incluye sistemas capaces de interceptar una variedad de amenazas, incluyendo misiles de largo alcance, misiles de crucero y balísticos, drones y cohetes de corto alcance. Sin embargo, en un ataque masivo que involucre varios drones y misiles, aumenta la probabilidad de que un proyectil logre evadir la red de defensa.

Irán tiene un vasto arsenal de drones y misiles. Videos en línea compartidos por la televisión estatal iraní supuestamente mostraban drones de ala delta que se asemejan a los Shahed-136 iraníes utilizados durante mucho tiempo por Rusia en su guerra contra Ucrania. Los drones que vuelan lentamente llevan bombas. Ucrania ha utilizado con éxito tanto misiles tierra-aire como fuego terrestre para derribarlos.

Varios israelíes pudieron ver cómo se iluminaba el cielo nocturno por las intercepciones de drones y misiles.

Se reportó la activación de sirenas de ataque aéreo en numerosos lugares, incluyendo el norte y sur de Israel, el norte de Cisjordania y el Mar Muerto, cerca de la frontera con Jordania.

El ejército israelí ordenó a los residentes de los Altos del Golán, cerca de las fronteras siria y libanesa, así como de los pueblos sureños de Nevatim y Dimona, y del complejo turístico del Mar Rojo Eilat “a permanecer cerca de espacios con protección hasta próximo aviso”. Dimona alberga la principal planta nuclear de Israel y Nevatim tiene una importante base aérea.

El Comando del Frente Interior del ejército canceló clases el domingo y limitó las reuniones públicas a no más de 1.000 personas. Israel y algunos otros países de la región cerraron sus espacios aéreos y cancelaron todos los vuelos.

Hagari dijo que Israel está “preparado y listo” con acciones defensivas y ofensivas. Añadió que había una cooperación “estrecha” con Estados Unidos y otros socios en la región. Pero advirtió que pese a que Israel tiene un “excelente sistema de defensa aérea”, no es 100% efectivo, e instó a la población a atender los anuncios de seguridad.

___

Gambrell reportó desde Dubái. Los periodistas de The Associated Press Nasser Karimi en Teherán, Michael Balsamo en Nueva York, Krutika Pathi en Nueva Delhi, Stephen Graham en Berlín, Thomas Adamson en París, y Zeke Miller y Lolita C. Baldor en Washington contribuyeron a este despacho.