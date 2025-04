Siria: 10 muertos en choques entre hombres armados y fuerzas progubernamentales

DAMASCO, Siria (AP) — Enfrentamientos estallaron en un suburbio de la capital siria el martes temprano entre hombres armados locales pertenecientes a la minoría drusa y combatientes progubernamentales, dejando al menos 10 personas muertas, informaron un observatorio de guerra y un grupo de activistas.

Los combates en el suburbio de Jaramana, al sur de Damasco, comenzaron después de que circuló un audio en redes sociales en el que un hombre atacaba al profeta islámico Mahoma.

El audio fue atribuido al clérigo druso Marwan Kiwan, quien dijo en un video publicado en las redes sociales que él no era responsable del mensaje, lo cual enfureció a muchos musulmanes suníes.

"Niego categóricamente haber realizado el audio", afirmó Kiwan en el video. "No dije eso y quien lo hizo es un hombre malvado que quiere incitar conflictos entre los componentes del pueblo sirio".

El Ministerio del Interior dijo en un comunicado que estaba investigando el audio, añadiendo que su investigación inicial mostró que el clérigo no era responsable. El ministerio instó a las personas a cumplir con la ley y a no actuar de manera que socave la seguridad.

El liderazgo religioso druso en Jaramana condenó el audio, pero criticó el “ataque armado injustificado” en el suburbio. Instó al Estado a aclarar públicamente lo que sucedió.

“¿Por qué sigue ocurriendo esto de vez en cuando? Es como si no hubiera un Estado o gobierno a cargo. Necesitan establecer puntos de control de seguridad, especialmente en áreas donde hay tensiones”, dijo el residente de Jaramana Abu Tarek Zaaour.

El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, con sede en Reino Unido, dijo que al menos 10 personas murieron, cuatro de ellos atacantes y seis residentes de Jaramana. El colectivo de medios activistas Suwayda24 informó de 11 muertos y 12 heridos.

Rayan Maarouf, editor en jefe de Suwayda24, dijo que hombres armados estaban reteniendo los cuerpos de los atacantes y que se están llevando a cabo conversaciones para entregarlos.

Hombres armados drusos sirios han chocado en las últimas semanas con las fuerzas de seguridad del gobierno en Jaramana.

El 1 de marzo, el Ministerio de Defensa israelí dijo que el Ejército había recibido órdenes de prepararse para defender Jaramana, y afirmó que la minoría que ha prometido proteger estaba "bajo ataque" por parte de las fuerzas sirias.

La secta religiosa drusa es un grupo minoritario que comenzó como una rama del ismailismo en el siglo X, una rama del islam chií. Hay aproximadamente 1 millón de drusos en todo el mundo y más de la mitad viven en Siria. Otra mayoría vive en Líbano e Israel, incluyendo los Altos del Golán, que Israel capturó de Siria en la Guerra de los Seis Días de 1967 y se anexionó en 1981.

Los peores enfrentamientos internos en Siria desde la caída del presidente Bashar Assad a principios de diciembre ocurrieron el mes pasado en la región costera del país e involucraron a miembros de la minoría alauí, la rama del islam a la que pertenecía el expresidente.

Los enfrentamientos entre leales a Assad y las fuerzas del gobierno se vieron acompañados de asesinatos de venganza que dejaron más de 1.000 muertos, incluidos cientos de civiles, según el observatorio de guerra. The Associated Press no ha podido verificar de manera independiente las cifras.

Los periodistas de The Associated Press, Abdulrahman Shaheen, en Damasco, y Bassem Mroue, en Beirut, contribuyeron a este informe.