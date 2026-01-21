Siria acusa a los kurdos de romper la tregua, amenazando las posibilidades de un acuerdo

*

Las Fuerzas de Autodefensa dirigidas por kurdos niegan el ataque con drones

Damasco exige que las Fuerzas de Autodefensa se integren plenamente en el Estado sirio

Turquía insta a los kurdos sirios a desarmarse

DAMASCO, 21 ene (Reuters) - El Gobierno sirio afirmó que un ataque con drones de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), dirigidas por kurdos, mató a siete de sus soldados el miércoles, aunque las FDS lo negaron, en un incidente que amenaza con hacer descarrilar un alto el fuego tras días de combates en el noreste del país.

El Ejército sirio calificó de peligrosa escalada el ataque que, según dijo, tuvo lugar cuando los soldados estaban asegurando una base militar capturada que contenía explosivos.

Las Fuerzas de Autodefensa, hasta ahora el principal aliado de Estados Unidos en Siria, dijeron que no habían llevado a cabo ningún ataque y que la explosión se había producido cuando los soldados sirios trasladaban explosivos. Acusó al ejército sirio de violar la tregua con ataques en varias localidades.

Tras días de rápidos avances, el Gobierno dijo el martes que había llegado a un entendimiento con las Fuerzas de Autodefensa para que acordaran un plan en un alto el fuego de cuatro días para integrarse en el Estado central y que, de lo contrario, las Fuerzas de Autodefensa se enfrentarían a un asalto a las dos últimas ciudades principales que mantienen en su poder.

El avance gubernamental contra las SDF ha puesto en duda años de autonomía kurda de facto en el noreste y es significativo para los lazos de Siria con Estados Unidos y Turquía, y para el destino de miles de militantes islamistas detenidos.

El presidente turco, Tayyip Erdogan, principal aliado del presidente sirio, Ahmed al Sharaa, dijo el miércoles que las Fuerzas de Autodefensa, a las que considera un grupo terrorista, deben deponer las armas y disolverse ya para evitar más derramamientos de sangre.

Estados Unidos, que respaldó a las Fuerzas de Autodefensa como su principal aliado para expulsar a los militantes del Estado Islámico de amplias zonas de Siria en sangrientos combates hace una década, instó el martes al grupo a aceptar la oferta del gobierno.

Estados Unidos dijo que los motivos de su asociación con las Fuerzas de Autodefensa habían expirado, pero que seguía preocupado por el destino de miles de militantes del Estado Islámico detenidos y de civiles asociados a ellos en instalaciones custodiadas por las Fuerzas de Autodefensa.

Las Fuerzas de Autodefensa dijeron el martes que aceptaban el alto el fuego y que no emprenderían ninguna acción militar a menos que fueran atacadas. El líder de las Fuerzas de Autodefensa, Mazloum Abdi, había declarado anteriormente que consideraba la protección de las zonas de mayoría kurda una "línea roja".

El noreste de Siria, encajado en un triángulo entre las fronteras turca e iraquí, cuenta con zonas de mayoría árabe y kurda y contiene la mayor parte de las reservas energéticas del país.

El miércoles, las tropas sirias seguían apostadas a las afueras de las últimas ciudades kurdas del noreste, Hasakah y Qamishli, según informaron reporteros de Reuters en la zona.

El panorama estratégico en Siria ha cambiado por completo en los últimos 13 meses, desde que los rebeldes del ex comandante de Al Qaeda, Sharaa, derrocaron al presidente Bashar al Assad, respaldado por Irán, en un avance relámpago que asombró a la región.

Las Fuerzas de Autodefensa, que en ocasiones habían combatido a los rebeldes de Sharaa durante la guerra civil siria, habían controlado alrededor de una cuarta parte de Siria, donde mantenían un gobierno autónomo respecto a Assad en Damasco.

Estados Unidos mantuvo una pequeña presencia militar en la zona y ayudó a las Fuerzas de Autodefensa a repeler los ataques de Assad y sus aliados. Sin embargo, Sharaa ha desarrollado buenos lazos con Washington, cambiando su relación con las autoridades de Damasco.

