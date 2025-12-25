Siria afirma que mató a un alto mando del grupo EI

Las autoridades sirias anunciaron el jueves que mataron a un alto mando del grupo yihadista Estado Islámico, en coordinación con la coalición liderada por Estados Unidos, pocas horas después de la detención de otro líder cerca de Damasco.

Las fuerzas de seguridad e inteligencia sirias llevaron a cabo lo que el Ministerio del Interior describió como una "operación de seguridad precisa".

"La operación dio como resultado la neutralización del terrorista Mohammad Shahada, conocido como 'Abu Omar Shaddad' y considerado uno de los líderes destacados del Estado Islámico en Siria", añadió.

"Esta operación confirma la eficacia de la coordinación conjunta entre las agencias de seguridad nacional y los socios internacionales", continuó el ministerio.

Horas antes, las autoridades anunciaron que el miércoles capturaron a Taha al Zubi, también conocido como Abu Omar Tabiya, un líder del EI en Damasco, junto con varios de sus hombres.

El EI fue recientemente acusado de atentar contra un grupo de estadounidenses en Palmira, en el centro de Siria. En el ataque, el 13 de diciembre, murieron dos militares y un intérprete.

En represalia, las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo ataques contra decenas de objetivos del EI en Siria.