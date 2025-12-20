Siria.- Al menos cinco muertos en bombardeos de Estados Unidos y sus aliados sobre Estado Islámico en Siria, según el Observatorio

MADRID, 20 Dic. 2025 (Europa Press) -

Al menos cinco personas han muerto en los bombardeos lanzados el viernes por la mañana por la Coalición Internacional que lidera Estados Unidos sobre supuestos objetivos de Estado Islámico en el sur de Siria, según ha informado el Observatorio Sirio de los Derechos Humanos.

"Hay cinco muertos en Deir Ezzor, concretamente en Darba. Tenemos información de inteligencia de las Fuerzas Democráticas Sirias" --FDS, una coalición de milicias kurdas y árabes que controla el noroeste de Siria--, ha explicado el director del Observatorio, Rami Abdel Rahman, en declaraciones la cadena en árabe de France 24.

Estos ataques han sido lanzados por la Coalición Internacional Contra Estado Islámico en represalia por la muerte de tres estadounidenses en una acción de un presunto miembro del grupo cerca de Palmira el pasado 13 de diciembre.

Además, en los bombardeos han sido atacadas otras "bases de Estado Islámico" que "conocían los rusos, conocía el régimen de Bashar al Assad, conocían los iraníes" en las montañas Amer, en el monte Bishri, en el valle de Raqqa y en otras zonas donde "hay bases del Ejército".

Los objetivos han sido facilitados por los servicios de inteligencia de las FDS, que "aportan la información y luego son destruidas por los aviones americanos".

El responsable del Observatorio ha resaltado que algunos de los objetivos atacados estaban "apenas a os kilómetros de las posiciones del Ejército sirio". "Estado Islámico conoce el valle mejor que las fuerzas sirias. Muchos de los que han acudido en apoyo de las fuerzas sirias son en realidad de células de Estado Islámico, en especial en el valle de Al Sur".

Abdel Rahman ha señalado por otra parte que Estado Islámico "sabía que habría una respuesta", cuestionando así la efectividad de estos ataques una semana después de la muerte de los tres estadounidenses.

Estados Unidos ha bombardeado posiciones de Estado Islámico en respuesta al ataque perpetrado durante el fin de semana pasado en la provincia siria de Palmira que se saldó con la muerte de tres estadounidenses, incluidos dos efectivos de la Guardia Nacional de Iowa y un intérprete civil.

El Mando Central del Ejército de EEUU, el CENTCOM, ha informado que la operación ha incluido más de 100 equipos de munición de precisión "dirigidos contra infraestructuras y depósitos de armas conocidos" de Estado Islámico, a través del uso de aviones de combate, helicópteros de ataque y artillería.