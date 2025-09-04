Siria: Al menos dos muertos en un ataque con dron de la coalición internacional cerca del aeropuerto de Alepo, en Siria

MADRID, 4 Sep. 2025 (Europa Press) -

Al menos dos personas han muerto este jueves en un ataque con dron achacado a la coalición internacional que encabeza Estados Unidos y que ha impactado contra un objetivo cercano al Aeropuerto Internacional de Alepo, en el noroeste de Siria.

El artefacto ha impactado contra un vehículo que avanzaba por una carretera situada cerca del aeropuerto y, según fuentes consultadas por el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, una de las víctimas mortales sería un miembro del grupo terrorista Estado Islámico.

No obstante, de momento no se han podido confirmar las identidades de los fallecidos, si bien el vehículo ha quedado completamente calcinado.

Varias ambulancias se han dirigido al lugar de los hechos ante la posibilidad de que la cifra de víctimas aumente.

Varios testigos que se encontraban en la zona han confirmado el ataque, aunque informaciones de la agencia de noticias SANA apuntan a que se trataba a todas luces de un "objetivo civil".