Siria: Al menos un miembro de Fuerzas Democráticas Sirias muerto y tres heridos por un ataque de Estado Islámico

MADRID, 20 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos ha denunciado este viernes un ataque perpetrado por una célula terrorista de Estado Islámico contra un vehículo de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) que se ha saldado con un miembro de las FDS muerto y otros tres heridos en la gobernación de Deir Ezor, en el noreste de Siria.

Según informa la organización, con sede en Londres e informantes sobre el terreno, los terroristas abrieron fuego contra el vehículo mientras este patrullaba por la ciudad de Muhaimidah, alcanzando a los miembros de las FDS.

El Observatorio ha cifrado en 183 los ataques sufridos por Estado Islámico en la Administración Autónoma del Norte y el Este de Siria (la AANES) desde principios de 2025 dejando un total de 80 personas fallecidas.

Este martes un "peligroso operativo" de Estado Islámico fue detenido por las Fuerzas Democráticas Sirias en una operación lanzada contra "células durmientes" del grupo yihadista en la ciudad de Raqqa, en el norte del país.

"Las FDS reafirmamos nuestra determinación para perseguir y desmantelar a todas las redes terroristas, golpear de forma decisiva sus recursos e infraestructura y salvaguardar la seguridad y la estabilidad de nuestra región", aseguraron entonces.

Las FDS han denunciado en varias ocasiones que Estado Islámico intenta aprovechar la situación en Siria a raíz de la caída del régimen de Bashar al Assad en diciembre de 2024 tras una ofensiva de yihadistas y rebeldes encabezados por Hayat Tahrir al Sham (HTS), cuyo líder, Ahmed al Shara, es ahora el presidente de transición.