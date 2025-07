Siria.- Al Shara celebra el alto el fuego en Sueida pero lamenta un “peligroso punto de inflexión”

MADRID, 19 Jul. 2025 (Europa Press) - El presidente de Siria, Ahmed al Shara, ha celebrado el alto el fuego declarado este sábado en la gobernación de Sueida tras una semana de violentísimos enfrentamientos sectarios pero ha avisado que lo ocurrido ha sido un "peligroso punto de inflexión" que ha estado a punto de irse de las manos de todos los implicados y de degenerar en una guerra civil en firme, en particular tras la intervención armada de Israel. El antiguo líder yihadista ha comparecido en un discurso ante la nación a los pocos minutos de que su oficina anunciara un alto el fuego en esta gobernación del suroeste del país, escenario de una semana de combates entre beduinos afines a las autoridades de Damasco contra milicias de la minoría drusa, que han dejado más de 700 muertos, entre ellos casi 250 civiles. "Los recientes acontecimientos en la provincia de Sueida han marcado un peligroso punto de inflexión, y los violentos enfrentamientos entre estos grupos casi acaban fuera de control si no hubiera sido por la intervención del Estado sirio para calmar la situación", ha asegurado Al Shara, que ha apuntado a los grupos armados drusos y a Israel como responsables de detonar la crisis en el primer caso, y alimentarla en el segundo con ataques como el lanzado este pasado miércoles contra el Ministerio de Defensa de Siria en pleno corazón de Damasco. Al Shara, como ya hiciera esta semana, ha denunciado implícitamente a los drusos de comenzar el conflicto al lanzar "ataques de venganza contra los beduinos y sus familias" tras aprovechar la retirada de las fuerzas de seguridad de Sueida. "Estos ataques, acompañados de violaciones de Derechos Humanos, impulsaron a las tribus restantes a movilizarse para levantar el asedio a los beduinos dentro de Sueida", ha asegurado el presidente sirio. El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, una ONG con sede en Londres y especializada en el seguimiento del conflicto sirio, apunta que los combates comenzaron cuando miembros de una tribu beduina armada atacaran y robaran a un hombre druso local. Esto provocó secuestros y ataques recíprocos entre las tribus beduinas y las facciones armadas drusas que controlaban amplias zonas de la provincia. Al Shara, no obstante, ha dedicado la mayor parte de su discurso a insistir una vez más en sus esfuerzos de unificación, exculpando a la mayor parte de la comunidad drusa de estos incidentes. "La gobernación de Sueida sigue siendo parte integral del Estado sirio, y los drusos constituyen un pilar fundamental del tejido nacional sirio, y no debemos llevar a juicio a toda la comunidad drusa por las acciones de un pequeño grupo que asumió posiciones que no representan la historia de esta antigua comunidad", ha asegurado en su discurso, recogido por la agencia oficial de noticias SANA. "Si algo demuestran los últimos acontecimientos", ha añadido, "es que el pueblo de Sueida, con todas sus sectas, apoya al Estado y rechaza cualquier tipo de plan de partición".