Siria: Al Shara dice que quien se oponga a levantar las sanciones a Siria será "cómplice" de otra "matanza" de sirios

MADRID, 22 Sep. 2025 (Europa Press) -

El presidente de transición de Siria, Ahmed al Shara, ha declarado en una entrevista difundida este domingo que la comunidad internacional falló a su país durante la represión del régimen de Bashar al Assad y ha afirmado que quien se oponga al levantamiento de sanciones sobre Damasco "sería cómplice de la matanza del pueblo sirio una vez más".

"Creo que el mundo no debe volver a ser cómplice de la matanza del pueblo sirio, frenando o impidiendo el levantamiento de las sanciones e impidiéndoles reconstruir su nación. Cualquiera que se oponga al levantamiento de las sanciones sería cómplice de la matanza del pueblo sirio una vez más", ha aseverado tras afirmar al ser preguntado si el mundo le falló a Siria, en el marco de una entrevista en la cadena estadounidense CBS.

El dirigente sirio ha señalado a la comunidad internacional por no ser capaz de "liberar a un solo prisionero ni romper el asedio a una sola ciudad donde la gente se moría de hambre", así como de "disuadir al régimen de usar armas químicas". En este sentido, ha lamentado el abanico de "nobles actos" que "deberían haber sido responsabilidad de la comunidad internacional" y que han recaído sobre la insurgencia o sobre las nuevas autoridades.

"Realmente hemos salvado al pueblo de la opresión que le imponía el régimen criminal. Y hemos devuelto la esperanza a los refugiados o desplazados internos, para que puedan regresar a su patria. Apoyamos a las personas bombardeadas con armas químicas. También nos enfrentamos a Estado Islámico. Expulsamos a las milicias iraníes y a Hezbolá de la región", ha destacado el destacado líder de la insurgencia que derrocó a Al Assad.

Paralelamente, y ante su llegada a Estados Unidos para convertirse en el primer presidente sirio en intervenir en la Asamblea General de Naciones Unidas desde 1967, el mandatario ha afirmado que le gustaría volver a reunirse con su homólogo estadounidense, Donald Trump, para "discutir muchos asuntos e intereses mutuos" y "restablecer las relaciones de forma positiva y directa".

"El presidente Trump dio un gran paso hacia Siria al levantar las sanciones con una decisión rápida, valiente e histórica. Reconoció que Siria debe ser segura, estable y unida", ha destacado del inquilino de la Casa Blanca, asegurando que su decisión "beneficia a todos los países del mundo, no solo a Siria".

Al Shara, líder del grupo yihadista Hayat Tahrir al Sham (HTS), llegó al poder tras el éxito de la ofensiva relámpago lanzada por yihadistas y rebeldes desde la provincia de Idlib (noroeste), que provocó el colapso de las fuerzas de seguridad y la huida a Rusia de Al Assad, poniendo fin a su régimen, que arrancó en el año 2000, cuando reemplazó a su padre --quien había sido presidente desde 1971-- tras su fallecimiento.