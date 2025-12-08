Siria.- AMP.- ACNUR dice que "muchos" refugiados no pueden volver a sus hogares un año después de la caída de Al Assad

MADRID, 8 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha resaltado este lunes que "muchos" refugiados y desplazados sirios aún no han logrado regresar a sus hogares un año después de la caída del régimen de Bashar al Assad tras una ofensiva de yihadistas y rebeldes que forzaron su huida del país el 8 de diciembre de 2024.

"Más de tres millones de personas han vuelto a casa en Siria durante el último año, incluidos 1,2 millones desde el extranjero y 1,9 millones a nivel interno, pero muchos aún no pueden regresar a sus hogares", ha dicho el organismo en un mensaje en su cuenta en la red social X.

"ACNUR sigue apoyando a los retornados proporcionándoles medios de vida, asistencia jurídica y servicios básicos", ha dicho, después de que la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO) alertara la semana pasada de que 14,6 millones de personas sufren inseguridad alimentaria "tras catorce años de conflicto y shocks climáticos".

El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, Filippo Grandi, ha destacado que se trata de "una oportunidad única para ayudar a poner fin a una de las peores crisis humanitarias del mundo", antes de agregar que "sin un respaldo global urgente, esta ventana de esperanza se cerrará".

"Los sirios están listos para la reconstrucción. La pregunta es si el mundo está listo para ayudarlos a hacerlo", ha destacado Grandi, después de que ACNUR insistiera en que estos retornos son "un paso crítico en el proceso de sanación de Siria", tras años de guerra marcados por el desplazamiento masivo de población.

El organismo ha incrementado sus actividades en los países vecinos desde enero de 2025 para responder a la creciente demanda de retornos voluntarios. Al menos 170.000 sirios han regresado de Jordania a Siria desde el 8 de diciembre de 2024, con el equipo de ACNUR dando asistencia en más de 24.000 casos.

En Líbano, ACNUR había finalizado el apoyo a refugiados para unos 379.000 sirios a finales de noviembre, en base a retornos confirmados o presuntos, de los cuales 45.000 han recibido asesoramiento, formularios de repatriación y subvenciones en efectivo para el retorno por parte del organismo, mientras que más de 2.600 se han beneficiado del transporte organizado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

En el caso de Egipto, se han cerrado casi 28.000 casos desde diciembre de 2024, mientras que desde Turquía han regresado alrededor de 560.000 sirios durante el último año.

ACNUR ha insistido además en que los refugiados no deben ser obligados a regresar, ya que la situación de seguridad sigue siendo frágil en algunas zonas, a lo que se suma la grave crisis humanitaria en el país tras catorce años de guerra, con oportunidades limitadas de empleo y escasez de suministros.

La huida de Al Assad tuvo lugar después de casi catorce años de una guerra desatada por su cruenta represión de las protestas prodemocráticas al hilo de la 'Primavera Árabe'. El presidente de transición, Ahmed al Shara —antiguo líder del grupo yihadista Hayat Tahrir al Sham (HTS)—, ha prometido trabajar para acelerar la reconstrucción y reactivar la economía, sumida en una grave crisis.