Siria.- AMP.- Siria impone un toque de queda en Latakia tras nuevos ataques contra barrios de mayoría alauí de la ciudad

MADRID, 30 Dic. 2025 (Europa Press) - Las autoridades de Siria han impuesto un toque de queda nocturno en la ciudad costera de Latakia (oeste) tras los ataques perpetrados el lunes contra varios barrios de mayoría alauí, en medio de un nuevo repunte de las tensiones intercomunitarias en el país asiático. Las autoridades de la provincia de Latakia han indicado que la medida estará en pie desde las 17.00 horas (hora local) hasta las 6.00 horas (hora local) del miércoles, en un intento por controlar la situación y poner fin a los incidentes de seguridad. La rama provincial del Ministerio de Sanidad en Latakia ha confirmado que al menos cuatro personas, entre ellas un miembro de las fuerzas de seguridad, murieron y más de un centenar resultaron heridas en los incidentes del lunes, según ha recogido la cadena de televisión pública siria, Al Ijbariya. Las autoridades también han detenido a 21 personas sospechosas de estar vinculadas al régimen del expresidente Bashar al Assad y acusadas de estar implicadas en actos delictivos, incitación a la violencia sectaria y ataques contra las fuerzas de seguridad interna. Los incidentes en Latakia estallaron tras la muerte de tres personas por la represión de unas protestas el domingo por parte de miembros de esta minoría tras un atentado contra una mezquita en un barrio de mayoría alauí en Homs, ataque que se saldó con ocho muertos.