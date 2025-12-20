Siria.- AMP2.- EEUU lanza un "ataque masivo" contra Estado Islámico en represalia por la muerte de tres estadounidenses

MADRID, 20 Dic. 2025 (Europa Press) -

Las autoridades estadounidenses han informado este viernes de que han lanzado un "ataque masivo" contra más de 70 objetivos de Estado Islámico en Siria, en respuesta al ataque perpetrado durante el fin de semana pasado en la provincia siria de Palmira que se saldó con la muerte de tres estadounidenses, incluidos dos militares.

"Tropas estadounidenses han iniciado un ataque a gran escala contra la infraestructura y los depósitos de armas de Estado Islámico en Siria. Este ataque masivo se produce tras el del 13 de diciembre contra fuerzas estadounidenses y aliadas", ha anunciado el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) a través de su perfil en la red social X.

El CENTCOM ha informado que la operación ha incluido más de 100 equipos de munición de precisión "dirigidos contra infraestructuras y depósitos de armas conocidos de" Estado Islámico, entre ellos aviones de combate, helicópteros de ataque y artillería.

El ataque ha contado con la colaboración de las Fuerzas Armadas de Jordania que han desplegados aviones de combate en el terreno para brindar apoyo a las fuerzas estadounidenses.

"Estamos atacando con mucha fuerza los bastiones de ISIS en Siria, un lugar empapado en sangre que tiene muchos problemas, pero que tiene un futuro brillante si ISIS puede ser erradicado", ha sostenido el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un mensaje desde Truth Social.

El inquilino de la Casa Blanca ha aseverado que el Gobierno de Siria apoya "plenamente" la operación y ha advertido a los "terroristas" de que "serán golpeados con más fuerza que nunca antes si, de cualquier manera, atacan o amenazan a EEUU".

Por su parte, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha indicado que la operación "no es el comienzo de una guerra, sino una declaración de vengaza". "Hoy hemos perseguido y matado a nuestros enemigos. A muchos. Y seguiremos haciéndolo", ha celebrado.

Así, ha asegurado que Estados Unidos, bajo el liderazgo de Donald Trump como presidente, "nunca dudará ni cederá en la defensa" del pueblo estadounidense". "Como dijimos inmediatamente después del salvaje ataque, si atacas a los estadounidenses --en cualquier parte del mundo--, pasarás el resto de tu breve y ansiosa vida sabiendo que Estados Unidos te cazará, te encontrará y te matará sin piedad", ha expresado.

El comandante del CENTCOM, Brad Cooper, ha calificado la operación de "crucial" para evitar ataques terroristas en suelo estadounidense y ha sostenido que seguirán "persiguiendo sin descanso a los terroristas que buscan perjudicar a los estadounidenses y a nuestros socios en toda la región".

Las fuerzas estadounidenses han cifrado en diez los ataques contra supuestos objetivos terroristas en Siria e Irak tras el ataque en Palmira, unas operaciones que habrían acabado con 23 objetivos detenidos o abatidos. En los últimos seis meses estas operaciones en Siria ascienden hasta las 80 con el objetivo de "eliminar a terroristas que representan una amenaza directa a la seguridad de Estados Unidos y de la región.

El ataque perpetrado en el centro de Siria cuando los militares participaban como apoyo en una operación antiterrorista contra el grupo yihadista se saldó con la muerte de dos miembros de la Guardia Nacional de Iowa y de un intérprete civil.

El presidente estadounidense, Donald Trump, lamentó "la pérdida de tres grandes patriotas estadounidenses en Siria" y afirmó que se había tratado de un "ataque de Estado Islámico contra Estados Unidos y Siria" en "una zona que no está totalmente controlada" por las autoridades sirias.