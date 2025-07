Siria anuncia un alto el fuego tras violencia religiosa

BUSRA AL-HARIR, Siria (AP) — El ministro de Defensa de Siria anunció el martes un alto el fuego poco después de que las fuerzas gubernamentales entraran en una ciudad clave en la provincia de Sweida.

El anuncio se produjo al día siguiente de enfrentamientos sectarios que dejaron decenas de muertos y después de que Israel realizara ataques aéreos en la zona.

El ministro de Defensa, Murhaf Abu Qasra, dijo en un comunicado que tras un "acuerdo con los notables y dignatarios de la ciudad, responderemos solo a las fuentes de fuego y enfrentaremos cualquier ataque de grupos fuera de la ley".

Los enfrentamientos comenzaron con una serie de secuestros y ataques de represalia entre miembros de tribus beduinas suníes locales y facciones armadas drusas en la provincia sureña, un núcleo de la comunidad drusa.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el ministro de Defensa, Israel Katz, dijeron en un comunicado conjunto que Israel había atacado para "evitar que el régimen sirio lastime" a los drusos "y para asegurar el desarme en el área adyacente a nuestras fronteras con Siria".

Las fuerzas de seguridad del gobierno sirio enviadas para restaurar el orden el lunes también se enfrentaron con grupos armados drusos. Durante el día, Israel atacó un tanque militar del gobierno sirio y dijo que estaba actuando para proteger a la minoría religiosa drusa.

El ejército israelí dijo en un comunicado que había atacado "vehículos militares pertenecientes al régimen sirio". En Israel, los drusos están vistos como una minoría leal al gobierno y a menudo sirven en las fuerzas armadas.

La agencia de noticias estatal SANA no dio detalles sobre el ataque del martes. Sin embargo, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, con sede en Reino Unido, dijo que Israel atacó un tanque perteneciente al ejército sirio cuando las fuerzas comenzaron a adentrarse más en la ciudad de Sweida.

“Guerra total de aniquilación”

Israel ha adoptado una postura agresiva hacia los nuevos líderes de Siria desde la caída del expresidente Bashar Assad en una ofensiva relámpago de rebeldes liderada por grupos insurgentes islamistas suníes en diciembre, y afirma que no quiere milicianos cerca de sus fronteras. Las fuerzas israelíes han tomado una zona de amortiguación patrullada por la ONU en territorio sirio a lo largo de la frontera con los Altos del Golán y han hecho cientos de ataques aéreos contra instalaciones militares en Siria.

Más temprano el martes, líderes religiosos de la comunidad drusa en Siria pidieron a las facciones armadas que han estado enfrentándose con las fuerzas gubernamentales que entreguen sus armas y cooperen con las autoridades conforme entran en la capital provincial de Sweida.

Una de las principales autoridades religiosas luego publicó un video retractándose de la petición.

La declaración inicial pedía a las facciones armadas en Sweida que "cooperen con las fuerzas del Ministerio del Interior, que no resistan su entrada y que entreguen sus armas al Ministerio del Interior". La declaración también pedía "abrir un diálogo con el gobierno sirio para abordar las repercusiones de los eventos".

El comandante de Seguridad Interna en la Gobernación de Sweida, el general de brigada Ahmad al-Dalati, celebró la declaración y pidió "a todas las autoridades religiosas y activistas sociales que adopten una postura nacional unificada que apoye las medidas del Ministerio del Interior para extender la autoridad del estado y lograr la seguridad en toda la provincia".

El jeque Hikmat Al-Hijri, un líder espiritual druso que se ha opuesto al gobierno en Damasco, dijo en un mensaje de video que la declaración anterior de los líderes drusos se había emitido tras un acuerdo con las autoridades en Damasco, pero "rompieron la promesa y continuaron el bombardeo indiscriminado de civiles desarmados".

"Estamos siendo sometidos a una guerra total de aniquilación", dijo.

Algunos videos en las redes sociales mostraron a combatientes armados con cautivos drusos, empleando consignas contra su religión y golpeándolos.

Ataques y represalias entre comunidades

La comunidad drusa es un grupo minoritario que comenzó como una rama del ismailismo en el siglo X, una rama del islam chií. Más de la mitad del aproximadamente millón de drusos en todo el mundo viven en Siria. La mayoría de los otros drusos viven en Líbano e Israel, incluidos los Altos del Golán, que Israel capturó de Siria en la Guerra de los Seis Días de 1967 y anexionó en 1981.

En varias ocasiones, se han producido enfrentamientos entre fuerzas leales al gobierno y combatientes drusos desde la caída de Assad.

La última ronda de combates ha aumentado los temores de otra espiral de violencia religiosa. En marzo, una emboscada a las fuerzas de seguridad del gobierno por parte de combatientes leales a Assad desencadenó días de ataques y represalias entre comunidades religiosas. Cientos de civiles fueron asesinados, la mayoría de ellos miembros de la secta minoritaria alauí a la que pertenece Assad. Se formó una comisión para investigar los ataques, pero no ha hecho públicos sus hallazgos. El conflicto también ha generado preocupaciones sobre la escalada de la intervención israelí. Aunque muchos drusos en Siria han dicho que no quieren que Israel intervenga en su nombre, facciones de la minoría drusa también han mirado con suspicacia a las nuevas autoridades en Damasco, especialmente después de los ataques a alauíes y otros grupos minoritarios. —— Los periodistas de Associated Press Kareem Chehayeb en Beirut y Tia Goldenberg en Tel Aviv contribuyeron a este despacho. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.