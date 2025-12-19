Siria.- Arabia Saudí celebra el levantamiento definitivo de las sanciones económicas de EE. UU. a Siria

MADRID, 19 de diciembre de 2025 (Europa Press) Las autoridades de Arabia Saudí han aplaudido este viernes la decisión adoptada por el Congreso de Estados Unidos de levantar, de manera permanente, las sanciones impuestas en su día al ya depuesto régimen sirio del expresidente Bashar al Assad, en lo que representa la reapertura de los mercados internacionales a la república árabe. "El Reino de Arabia Saudí acoge con satisfacción la decisión de Estados Unidos de levantar las sanciones impuestas a la República Árabe Siria, en virtud de la Ley César, y subraya que esta medida apoyará la estabilidad, la prosperidad y el desarrollo en Siria de una manera que satisfaga las aspiraciones del hermano pueblo sirio", ha manifestado el Ministerio de Exteriores saudí a través de un comunicado publicado en su cuenta de X. El levantamiento de las sanciones a Siria está reflejado en la llamada Ley de Autorización de Defensa Nacional aprobada por ambas cámaras del Congreso de Estados Unidos, un texto que recoge la partida de gasto de Defensa para el año fiscal 2026 y que, entre sus 3.000 páginas, incluye la anulación de la Ley César para Siria, la base legal de una ola de sanciones dirigida para aislar al antiguo régimen de Al Assad por la supuesta comisión de crímenes de guerra y contra la Humanidad. El retorno de la inversión extranjera a Siria se antoja crucial para la reconstrucción del país, según estimaciones del Banco Mundial, que estima en unos 200.000 millones de euros la cantidad mínima necesaria para restaurar las infraestructuras básicas de Siria tras cerca de catorce años de guerra antes de la huida de Al Assad en diciembre de 2024 por una ofensiva de yihadistas y rebeldes.