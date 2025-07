Siria: Araqchi alerta tras el ataque de Israel a Damasco: “¿Cuál será la próxima capital?”

MADRID, 17 Jul. 2025 (Europa Press) - El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha advertido este miércoles de que las autoridades de Israel "no conocen límites" después de su ataque a la capital siria, Damasco, un extremo que ha considerado "demasiado previsible", por lo que ha hecho un llamamiento a la unión de la comunidad internacional para pararle los pies a lo que ha calificado de "régimen rabioso". "Por desgracia, todo esto era demasiado previsible. ¿Cuál será la próxima capital?", ha alertado en su cuenta de la red social X, en una publicación acompañada de un vídeo donde se aprecia la explosión generada por el bombardeo de Israel contra la sede del Ejército de Siria y la zona del Palacio Presidencial que ha dejado al menos tres muertos y una veintena de heridos. El jefe de la diplomacia iraní ha tildado de "rabioso" al Ejecutivo liderado por el primer ministro Benjamin Netanyahu, advirtiendo de que "no conoce límites y solo entiende un idioma" e instando al "mundo, incluida la región", a que coopere para terminar con "su agresión desquiciada". Asimismo, ha reiterado el apoyo de Teherán a "la soberanía y la integridad territorial de Siria", asegurando que "siempre estará del lado del pueblo sirio". Por su parte, el portavoz de la cartera diplomática, Esmaeil Baqaei, ha condenado "enérgicamente las intensas campañas" de Israel, subrayando que han "puesto de manifiesto que el régimen sionista es la mayor amenaza para la paz y la estabilidad de la región". En declaraciones difundidas en su canal de Telegram, ha acusado además a Estados Unidos y a "países occidentales", citando a Alemania, Reino Unido y Francia, de poner "en peligro la paz y la seguridad internacionales de una manera sin precedentes" al apoyar militar y políticamente a las autoridades israelíes. El portavoz ha recordado además la ofensiva militar de Israel sobre la Franja de Gaza, en la que han muerto al menos 58.000 palestinos desde octubre de 2023, afirmando que "lo que está ocurriendo en Siria (es) resultado del silencio y la inacción excesivos ante la matanza, la guerra y el control del régimen sionista, cuyos daños y repercusiones no se limitan al pueblo sirio, sino que afectan a toda la región". Por ello, ha pedido la "responsabilidad conjunta" del resto de países de la zona en aras de la estabilidad y a la Organización de Cooperación Islámica y a Naciones Unidas que actúen de manera "inmediata y eficaz para detener (...) la expansión peligrosa del régimen ocupante en la región".