Siria.- Asesinado en Líbano un exoficial del Ejército sirio durante el mandato de Al Asad

El Ejército de Líbano ha anunciado este miércoles el asesinato de un exoficial del Ejército sirio durante el mandato de Bashar al Assad, confirmando así la presencia en territorio libanés de miembros del régimen caído hace poco más de un año.

Las Fuerzas Armadas han identificado a este ciudadano sirio como Ghassan al Sajni, que falleció este lunes a las afueras de Kfar Yasin, localidad del distrito de Keseruán, tras recibir un disparo de "una pistola militar".

El autor, otro ciudadano sirio que responde a las siglas "W.D.", ha sido detenido este miércoles en la ciudad fronteriza de Tal Bireh, en la gobernación norteña de Akkar, el marco de un operativo efectuado por la Dirección de Inteligencia del Ejército, según han indicado en un breve comunicado en su cuenta de la red social X.

La investigación ya está en manos de las autoridades competentes, si bien el Ejército libanés ha apuntado a "una disputa financiera" como motivo del asesinato de Sajni, también denominado 'El Tigre', que fue comandante de una unidad dentro de la antigua 25 División del Ejército sirio, de acuerdo al Observatorio Sirio de Derechos Humanos.

Se trata de la primera confirmación de la presencia de un funcionario al servicio de Al Asad en el país vecino, después de que una ofensiva de grupos rebeldes liderados por el ahora presidente de transición sirio, Ahmed al Shara, derrocase en diciembre de 2024 un régimen de más de 50 años, entre padre (Hafez al Asad) e hijo.