Siria: ataque contra 35 objetivos del ISIS en Siria, los kurdos se rinden

En Siria, mientras un frente parece enfriarse, otro se reenciende de repente: tras días de enfrentamientos, los kurdos de las Fuerzas Democráticas Sirias (SDF) desistieron de la resistencia armada en algunos barrios de la segunda ciudad del país, dejando el control a los soldados del gobierno nacional de Ahmad Sharaa.

En otras áreas, Washington, por su parte, volvió a golpear la mesa contra el Estado Islámico.

Los ataques "a gran escala" llevados a cabo durante el fin de semana por Estados Unidos, con el apoyo de Jordania, son parte de la estrategia de "compromiso continuo para erradicar el terrorismo islámico" en la región, según un comunicado del Comando Central estadounidense (Centcom).

La acción -agregó la nota- complementa la lanzada el pasado 19 de diciembre como represalia por el asesinato de tres estadounidenses a manos del ISIS en Palmira.

Entonces, los objetivos atacados por Estados Unidos fueron más de 70. En este caso, fueron la mitad.

"Nuestro mensaje sigue siendo fuerte: si hacen daño a nuestros militares, los encontraremos y los mataremos en cualquier parte del mundo", sostiene el comunicado de Centcom, con tonos similares a los usados por el presidente, Donald Trump, en diciembre, según el cual cualquiera que ataque o amenace a los Estados Unidos "será golpeado más duro que nunca".

Los últimos ataques reavivan la atención sobre el EI en Siria, como ya ocurrió por iniciativa de potencias occidentales, al menos otra vez en el reciente pasado: el pasado 3 de enero, Londres y París habían atacado un objetivo atribuido al Estado Islámico.

A pesar de su derrota a manos de una coalición internacional en 2019, después de haber ocupado vastos territorios, en el país permanecen presentes y activas células de sus combatientes: un hecho que evidentemente continúa preocupando a Estados Unidos y sus aliados.

En Alepo, por otro lado, las fuerzas gubernamentales evacuaron a más de 400 combatientes kurdos del barrio Sheikh Maqsud, último bastión desde el cual las SDF mantenían, antes de rendirse, la resistencia en la ciudad a las presiones militares para favorecer el plan que prevé su integración en las instituciones nacionales bajo la dirección de Sharaa.

Después de que los enfrentamientos de los últimos días causaran, según el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, al menos 105 muertos entre civiles y combatientes, otros 300 kurdos fueron arrestados, mientras que una parte de los 150.000 ciudadanos desplazados pudieron regresar a casa.

Sin embargo, aún no está claro si este aparente regreso a la calma está destinado a durar: desde las zonas del noreste de Siria donde las SDF se replegaron, según la prensa internacional, ya se levantan promesas de "venganza" por lo ocurrido en Alepo y eslóganes contra Sharaa y su apoyo Ankara.

