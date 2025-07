Siria: Aumentan a cerca de 90 los muertos por los enfrentamientos de los últimos dos días en el sur de Siria

MADRID, 14 Jul. 2025 (Europa Press) - El balance de muertos a causa de los combates registrados durante los últimos dos días en la provincia siria de Sueida, en el sur del país, ha aumentado a cerca de 90, según ha informado este lunes el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, después de que las autoridades anunciaran el despliegue de fuerzas de seguridad en la zona. El organismo, con sede en Londres e informantes en el país, ha señalado que hasta el momento se han confirmado 89 fallecidos en los combates, centrados en las localidades de Kanaker, Zala y Mazraa, antes de agregar que en los mismos están implicadas milicias drusas y tribus beduinas respaldadas por las fuerzas de seguridad. Así, el Observatorio ha especificado que entre los muertos hay 50 drusos, entre ellos dos niños, así como 18 beduinos, catorce miembros de las fuerzas de seguridad y siete personas cuya identidad no ha sido determinada hasta la fecha. Además, ha afirmado que hay decenas de heridos, entre ellos varios en estado crítico, por lo que no se descarta que la cifra de fallecidos aumente en las próximas horas. Apenas unas horas antes, las carteras de Defensa e Interior de Siria habían confirmado el despliegue de refuerzos en la zona para hacer frente a los "sangrientos acontecimientos" en Sueida, que achacaron al "vacío institucional" en la zona, lo que "ha contribuido a azuzar un clima de caos". El Ministerio de Defensa hizo un llamamiento "a todas las partes" a "cooperar" con las fuerzas de seguridad e hizo hincapié en que "restablecer la seguridad y la estabilidad en Sueida es una responsabilidad compartida entre el Estado y sus ciudadanos", a raíz de unos combates que estallaron con motivo de un robo a un comerciante que fue secuestrado brevemente y liberado con graves heridas. Por su parte, el Ejército de Israel ha confirmado en las últimas horas varios bombardeos contra carros de combate y vehículos blindados en Sueida, sin que por ahora haya más detalles al respecto. El Gobierno israelí ha advertido en varias ocasiones a Damasco contra cualquier acción militar contra la comunidad drusa. "Israel no permitirá que se dañe a los drusos en Siria", afirmaron el primer ministro y el ministro de Defensa de Israel, Benjamin Netanyahu e Israel Katz, respectivamente, tras unos combates de tintes sectarios en abril en los alrededores de la capital siria que se saldaron con decenas de muertos. Las autoridades instauradas tras la caída del régimen de Bashar al Assad en diciembre de 2024 a causa de una ofensiva de yihadistas y rebeldes encabezados por Hayat Tahrir al Sham (HTS) han hecho frente a diversos problemas de seguridad, algunos de ellos de tinte sectario, pese a las promesas del nuevo presidente de transición y antiguo líder de HTS, Ahmed al Shara --antes conocido como Abú Mohamed al Golani--, para estabilizar la situación.