Siria: aumentan a más de 100 los muertos por los combates de los últimos dos días en el sur de Siria

MADRID, 15 Jul. 2025 (Europa Press) - El número de víctimas de los combates de los últimos dos días en la provincia siria de Sueida, en el sur del país, ha superado el centenar de muertos entre los grupos involucrados, después de que el Ministerio de Defensa haya anunciado un número de fallecidos en sus fuerzas mayor al que se conocía. "Al menos 18 de nuestros soldados fueron martirizados y otros resultaron heridos", ha afirmado el portavoz de la cartera, Hasán Abdulghani, en un discurso en el que ha expresado "su pleno compromiso con la salvaguarda de la seguridad de la patria y sus ciudadanos, y confirma su determinación de poner fin a estos absurdos enfrentamientos y a la persecución de los grupos al margen de la ley" a los que ha acusado de atacar las posiciones del Ejército. Del mismo modo, ha anunciado el envío de "refuerzos militares y de seguridad a la zona con el fin de neutralizar los enfrentamientos y controlar la situación general, al tiempo que se mantienen los canales de comunicación y se coordina con los líderes de la provincia y su población", tras el despliegue anunciado ya durante la mañana. La cifra comunicada por del Ministerio de Defensa implica un aumento sobre sus bajas en el balance recogido por el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, que alcanzaría de esta forma los 103 muertos. El organismo, con sede en Londres e informantes en el país, ha situado los combates en las localidades de Kanaker, Zala y Mazraa, indicando que en los mismos están implicadas milicias drusas y tribus beduinas respaldadas por las fuerzas de seguridad. Las últimas cifras que había comunicado incluían, aparte de las fuerzas gubernamentales, 60 drusos --dos de ellos, niños--, 18 beduinos y siete individuos no identificados. De cualquier manera, el número podría seguir aumentando, dado que el organismo ha informado de cerca de 200 heridos asistidos en el Hospital Nacional de Sueida, apuntando al estado crítico de algunos. El propio Ministerio de Defensa había hecho durante la mañana un llamamiento "a todas las partes" a "cooperar" con las fuerzas de seguridad e hizo hincapié en que "restablecer la seguridad y la estabilidad en Sueida es una responsabilidad compartida entre el Estado y sus ciudadanos", a raíz de unos combates que estallaron con motivo de un robo a un comerciante que fue secuestrado brevemente y liberado con graves heridas. El Gobierno sirio ha atribuido el estallido de violencia a un "vacío institucional" que han coincidido en señalar tanto la cartera de Interior como la de Defensa y que habría "contribuido a azuzar un clima de caos". BOMBARDEA EN DEFENSA DE LOS DRUSOS Y DAMASCO PIDE RESPETO Por otra parte, el Ejército de Israel ha ejecutado varios bombardeos contra carros de combate y vehículos blindados en Sueida en lo que su ministro de Defensa, Israel Katz, ha presentado como una "clara advertencia al régimen sirio" para que proteja a la minoría drusa del país, en consonancia con los repetidos mensajes de las autoridades israelíes a Damasco contra cualquier acción militar contra la comunidad drusa. "No permitiremos que se dañe a los drusos en Siria. Israel no se quedará de brazos cruzados", ha señalado el titular de la cartera ministerial a través de un comunicado recogido por el periódico 'The Times of Israel'. Por su parte, el Ministerio de Exteriores de Siria ha "reiterado su llamamiento a todos los Estados y organizaciones para que respeten la soberanía" del país y "se abstengan de apoyar a cualquier movimiento rebelde separatista", según reza un comunicado publicado en sus redes sociales, en el que promete "seguir protegiendo a la comunidad drusa". Las autoridades instauradas tras la caída del régimen de Bashar al Assad en diciembre de 2024 a causa de una ofensiva de yihadistas y rebeldes encabezados por Hayat Tahrir al Sham (HTS) han hecho frente a diversos problemas de seguridad, algunos de ellos de tinte sectario, pese a las promesas del nuevo presidente de transición y antiguo líder de HTS, Ahmed al Shara --antes conocido como Abú Mohamed al Golani--, para estabilizar la situación.