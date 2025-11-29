Siria avisa que no se dejará arrastrar por Israel a un conflicto tras la incursión militar israelí en Beit Yin

MADRID, 29 Nov. 2025 (Europa Press) -

El Gobierno sirio ha denunciado como una provocación la última operación militar israelí en el sur del país; una incursión lanzada según el Ejército de Israel contra supuestos integrantes del grupo islamista Yama Islamiya que se saldó con 13 muertos, y que el ministro de Información sirio, Hamza al Mustafa, ha condenado al entender que se trata de un intento de orquestar un conflicto abierto en la región.

En declaraciones recogidas esta pasada noche por los medios oficiales sirios, Al Mustafa ha descrito lo ocurrido a las afueras de Damasco -- cabe recordar que Siria ha denunciado que la operación se saldó con 10 civiles muertos -- entre ellos niños, como un intento de Israel para "arrastrar" a Damasco a un conflicto en un momento extraordinariamente delicado para el país.

Siria está ahora mismo bajo una autoridad derivada del antiguo grupo yihadista Hayat Tahrir al Sham (HTS) encabeza por el que fuera su líder, Ahmed al Shara. Israel, rompiendo acuerdos de estabilización previos, ocupa desde hace meses posiciones adicionales en el país, donde opera con absoluta libertad contra lo que describe como grupos que amenazan su seguridad fronteriza.

"Israel está tratando de provocar al Estado sirio mediante incursiones militares", ha indicado el ministro de Información, que ha denunciado a un país, Israel, cegado por una "lógica de arrogancia y poder". Siria, ha explicado, está en una posición que "no permite al país llegar a donde quieren las provocaciones de Israel".

"Hacemos un llamamiento a los medios árabes y extranjeros para que cubran esta agresión y destaquen esta región, y transmitan la firmeza de su pueblo al mundo, además de destacar su solidaridad con el Estado", ha añadido el ministro.

Yama Islamiya, un grupo fundado en los años sesenta como rama libanesa de Hermanos Musulmanes, participó junto al partido-milicia chií Hezbolá y grupos palestinos armados en ataques contra Israel a raíz del conflicto desatado tras los ataques del 7 de octubre de 2023 contra territorio israelí.