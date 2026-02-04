Siria bloquea exhibición de texto vinculado a Al Qaeda en feria del libro, según funcionario iraquí

*

Damasco acoge una feria del libro por primera vez desde la caída de Assad

El libro de Zarqawi ⁠se publicó por primera vez ⁠hace dos décadas

Por Feras Dalatey y Ahmed Rasheed

BEIRUT, 4 feb (Reuters) - El Gobierno sirio impidió que un libro vinculado a Al Qaeda ⁠se exponga ‌en ​una feria del libro en Damasco tras una petición de Bagdad, según informó ​el miércoles un responsable de seguridad iraquí, en un momento en que Irak ‌busca mejorar sus relaciones con el Gobierno ‌sirio, liderado por islamistas.

El libro, que ​contiene una recopilación de discursos en audio de Abu Musab al-Zarqawi —líder de Al Qaeda en Irak hasta su muerte en 2006—, "promueve el odio y alimenta el sectarismo en un momento en que el Gobierno iraquí está tratando de establecer buenas relaciones con Damasco", afirmó el funcionario.

Damasco acoge su Feria Internacional del Libro por primera vez desde que Bashar al-Assad ⁠fue derrocado por el nuevo presidente de Siria, Ahmed al-Sharaa, un antiguo comandante de Al Qaeda que ​rompió sus vínculos con el grupo yihadista hace una década y se ha comprometido a proteger a las minorías religiosas y étnicas desde que asumió el poder.

La editorial Naqsh, con sede en la ciudad norteña de Idlib, había anunciado en sus cuentas oficiales en las redes sociales que lanzaría una nueva edición del ⁠libro —"¿Has oído hablar de los rafida?"— en la feria, que se inauguró el ​lunes.

Posteriormente, eliminó las publicaciones.

Un visitante de la feria del libro el miércoles dijo que el personal del stand de la editorial le había dicho que el libro, publicado por primera ‍vez hace unas dos décadas, no estaba disponible.

"Rafida" es un término despectivo para referirse a los musulmanes chiítas.

La Agencia de Noticias Iraquí, citando una fuente de seguridad, había informado anteriormente de la solicitud de Bagdad, afirmando que el libro contiene material que incita al odio sectario, ​lo que requiere "una intervención urgente de seguridad para impedir su circulación".

Naqsh no respondió inmediatamente a las solicitudes de comentarios de Reuters. El Ministerio de Cultura sirio no respondió inmediatamente a una solicitud de ‍comentarios.

(Edición por Tom Perry, William Maclean. Editado en español por Natalia Ramos)