Siria.- Canadá retira a Siria de su lista de Estados extranjeros que apoyan el terrorismo

MADRID, 6 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

El Gobierno de Canadá ha anunciado este viernes que ha eliminado a Siria de su lista de Estados extranjeros que apoyan el terrorismo y ha eliminado de su lista de organizaciones terroristas al grupo yihadista sirio Hayat Tahrir al Sham (HTS), que encabezó la ofensiva rebelde que acabó en 2024 con el derrocamiento del régimen de Bashar al Assad.

"Estas medidas están en consonancia con las decisiones recientes adoptadas por nuestros aliados, incluidos Reino Unido y Estados Unidos, y dan seguimiento a los esfuerzos del Gobierno de transición sirio por promover la estabilidad de Siria, construir un futuro inclusivo y seguro para sus ciudadanos y colaborar con socios globales para reforzar la estabilidad regional y combatir el terrorismo", ha argumentado el Ejecutivo canadiense en un comunicado.

Ottawa ha señalado que no se trata de una decisión tomada "a la ligera" y ha acordado mantenerse "firme junto al pueblo sirio en su búsqueda de un futuro inclusivo, estable y próspero", si bien ha insistido en que su prioridad es la seguridad de los canadienses tanto en el país como en el exterior.

A este fin, agrega la nota, las autoridades canadienses continuarán trabajando "para contrarrestar las amenazas a la seguridad mundial, como las que plantean Al Qaeda y Estado Islámico", sin apartarse de "sus esfuerzos de rendición de cuentas" o del uso de "sanciones específicas".

"Seguiremos de cerca la situación en Siria y tomaremos medidas contra la actividad extremista violenta o terrorista de Estado Islámico y Al Qaeda que representa una amenaza para Canadá, nuestros ciudadanos y nuestros intereses en todo el mundo", ha reiterado el ministro de Seguridad Pública canadiense, Gary Anandasangaree.