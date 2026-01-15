Siria, centinaia di civili in fuga verso Aleppo

El miércoles por la noche, militantes sirios antikurdos declararon zona militar las zonas de Deir Hafar y Maskana, hasta el río Éufrates, abriendo lo que describieron como un "corredor humanitario" hacia Alepo.

Mientras tanto, los intercambios de artillería han continuado en las últimas horas entre ambos bandos en las localidades de Zubayda, Maskana, Deir Hafar, Qishle y Abu Assi.

Según informes, las milicias lideradas por Sharaa, quien cuenta con el apoyo de Turquía, han utilizado drones de fabricación turca.

Por su parte, las fuerzas kurdas sirias atacaron con cohetes el aeropuerto de Kweiris, al este de Alepo. La ofensiva de Deir Hafar se ha estado preparando durante días, después de que las fuerzas de Sharaa expulsaran a las fuerzas kurdas sirias de la ciudad de Alepo. (ANSA).