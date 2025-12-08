Siria conmemora un año del derrocamiento de Assad

DAMASCO, 8 dic (Reuters) - Los sirios conmemoraron el lunes el primer aniversario del derrocamiento de Bashar al Assad y su férreo gobierno con jubilosas celebraciones en las principales ciudades, mientras la fracturada nación lucha por encontrar la estabilidad y recuperarse tras años de guerra.

El nuevo líder, el presidente Ahmed al-Sharaa, declaró ante una multitud de partidarios que su gobierno había "trazado una visión clara de una nueva Siria como Estado que mira hacia un futuro prometedor", calificándolo de ruptura histórica de un "capítulo oscuro".

Assad huyó de Siria a Rusia hace un año, cuando los rebeldes de Sharaa tomaron Damasco tras un bombardeo de ocho días por todo el país, poniendo fin a su gobierno más de 13 años después de que un levantamiento desembocara en una amarga guerra civil.

EMPEZAMOS A AMAR EL PAÍS, DICE UN RESIDENTE DE ALEPO Sharaa comenzó el lunes rezando al alba en la mezquita de los Omeyas de Damasco, vestido con el uniforme militar que llevaba como jefe del antiguo grupo rebelde de Al Qaeda Hayat Tahrir al Sham, uniforme que ha cambiado desde entonces por los sombríos trajes del cargo presidencial.

Prometió construir una Siria justa y fuerte, según informó la agencia estatal de noticias SANA. "De norte a sur y de este a oeste, si Dios quiere, reconstruiremos una Siria fuerte con una estructura acorde con su presente y su pasado", dijo.

En Alepo, la primera gran ciudad que cayó en manos de las fuerzas de Sharaa el año pasado, los coches desfilaban por las calles tocando el claxon, con los pasajeros ondeando la nueva bandera de Siria.

"Empezamos a amar el país. Antes no lo amábamos, intentábamos escapar de él", declaró Mohammed Karam Hammami, residente en Alepo.

Sharaa ha introducido grandes cambios que han reconfigurado las relaciones exteriores de Siria. Ha forjado relaciones con Estados Unidos, se ha ganado el apoyo de los países árabes del Golfo y de Turquía, y se ha alejado de Irán y Rusia, los partidarios de Assad. Se han levantado en gran medida las paralizantes sanciones occidentales.

Ha prometido sustituir el brutal estado policial de Assad por un orden inclusivo y justo.

Sin embargo, cientos de personas han muerto en episodios de violencia sectaria, provocando nuevos desplazamientos y alimentando la desconfianza de las minorías hacia el gobierno de Sharaa, mientras éste lucha por volver a poner a toda Siria bajo la autoridad de Damasco.

La administración del noreste, dirigida por kurdos, prohibió las concentraciones y los actos por motivos de seguridad, alegando el aumento de la actividad de "células terroristas" que pretenden aprovecharse de la ocasión. Felicitó a los sirios por el aniversario.

La administración kurda ha tratado de salvaguardar su autonomía regional, mientras que en el sur, algunos drusos -seguidores de una secta minoritaria que es una rama del Islam- han estado exigiendo la independencia en la provincia meridional de Sweida desde que cientos de personas murieron allí en enfrentamientos mortales en julio con las fuerzas gubernamentales.

CUATRO AÑOS MÁS DE TRANSICIÓN En un foro celebrado en Qatar el fin de semana, Sharaa afirmó que "Siria vive hoy su mejor momento", a pesar de los brotes de violencia, y aseguró que los responsables rendirán cuentas.

Afirmó que se mantendría un periodo de transición dirigido por él durante cuatro años más, para establecer instituciones, leyes y una nueva Constitución -que se sometería a votación pública-, momento en el que el país celebraría elecciones.

Sharaa goza de amplios poderes en virtud de una Constitución provisional aprobada en marzo. Las autoridades organizaron una votación indirecta en octubre para formar un parlamento, pero Sharaa aún tiene que elegir a un tercio de los 210 miembros que establece la Constitución.

La familia Assad, perteneciente a la minoría alauita de Siria, gobernó el país durante 54 años.

La guerra siria mató a cientos de miles de personas y desplazó a millones más desde 2011, expulsando a unos cinco millones a países vecinos como refugiados.

La agencia de la ONU para los refugiados dijo el lunes que unos 1,2 millones de refugiados, además de 1,9 millones de desplazados internos, habían regresado a sus hogares desde el derrocamiento de Assad, pero una disminución del financiamiento mundial podría disuadir a otros.

El gobernador del banco central de Siria, en una conferencia de Reuters NEXT la semana pasada, dijo que el regreso de alrededor de 1,5 millones de refugiados estaba ayudando al crecimiento de la economía.

La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU afirma que las necesidades humanitarias en Siria son acuciantes y que unos 16,5 millones de personas necesitarán ayuda en 2025. (Redacción de Tom Perry; Edición de Michael Perry, Gareth Jones, William Maclean. Editado en español por Natalia Ramos)