Siria da cuatro días a los kurdos para aceptar integración, mientras EEUU apunta a fin de su apoyo

DAMASCO, 20 ene (Reuters) -

El Gobierno sirio fijó el martes un plazo de cuatro días para que las fuerzas dirigidas por los kurdos acuerden la integración de su último enclave en el Estado central, al tiempo que su antiguo principal aliado, Estados Unidos, les instó a hacerlo.

En una publicación en las redes sociales, el enviado estadounidense Tom Barrack describió la integración como la "mayor oportunidad" que tienen ahora los kurdos en Siria.

Añadió que el propósito original de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) como contrapeso a los militantes del Estado Islámico había caducado en gran medida, y que Estados Unidos no tiene interés a largo plazo en mantener su presencia en Siria, señalando el aparente fin del respaldo de Washington. Las FDS, que han perdido franjas de territorio durante los avances gubernamentales de los últimos días, dijeron que aceptaron un acuerdo de alto el fuego con Damasco y que no participarían en ninguna acción militar a menos que sean atacadas.

Un comunicado del Gobierno sirio dijo que llegó a un entendimiento con las FDS, respaldadas desde hace tiempo por Estados Unidos en la batalla contra Estado Islámico, para que diseñen un plan de integración para la provincia de Hasakah, si no quieren arriesgarse a que las fuerzas estatales entren en dos ciudades bajo su control.

El Gobierno anunció un alto el fuego de cuatro días y dijo que pidió a las FDS que presenten el nombre de un candidato para ocupar el cargo de ayudante del ministro de Defensa en Damasco como parte de la integración.

El rápido retroceso de las FDS a lo largo de una de las principales líneas de fractura de Siria marca el mayor cambio en el control territorial en el país desde que Sharaa derrocó al presidente Bashar al-Asad en 2024 y plantea interrogantes sobre la seguridad de las instalaciones que albergan a detenidos de Estado Islámico. (Reporte de Mahmoud Hassano, Khalil Ashawi, Suleiman al-Khalidi, Orhan Qereman, Jaidaa Taha, Menna Alaa ElDin, Enas Alashray y Yomna Ehab; escrito por Tom Perry y Angus McDowall; editado en español por Carlos Serrano)