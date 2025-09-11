Siria denuncia dos muertos en un ataque con artillería de las fuerzas kurdas en la provincia de Alepo

MADRID, 11 Sep. 2025 (Europa Press) -

Las autoridades de Siria han denunciado este jueves la muerte de dos personas en un ataque con artillería por parte de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) en la provincia de Alepo (norte), en unos combates en los que las fuerzas kurdas han asegurado haber repelido un "intento de infiltración" de las tropas gubernamentales en la zona.

El Ministerio de Defensa sirio ha acusado a las FDS de "un irresponsable ataque con artillería" desde posiciones situadas cerca de la base aérea de Yirá y los alrededores de la localidad de Maskaná, antes de afirmar que las dos víctimas mortales son civiles. Asimismo, ha indicado que el Ejército se ha movilizado en la zona para atacar las fuentes de los disparos y ha asegurado que las operaciones siguen activas, sin que por ahora haya informaciones sobre bajas entre sus fuerzas, tal y como ha recogido la agencia estatal siria de noticias, SANA.

Por su parte, las FDS han recalcado en su cuenta en la red social X que repelieron "firmemente" varios "intentos de infiltración" y "ataques con artillería" por parte de "grupos indisciplinados afiliados con el Gobierno de Damasco", sin dar detalles sobre muertos.

"Nuestras fuerzas afirman que la plena responsabilidad de estas agresiones recae en la parte que inició la escalada mediante reiteradas violaciones que ponen en peligro la estabilidad", han indicado en su comunicado, en el que han resaltado que la situación "está totalmente bajo control".

"Nuestras fuerzas subrayan también su compromiso inamovible con su deber nacional a la hora de defender nuestra tierra y proteger a nuestro pueblo. Cualquier nuevo intento de agresión tendrá una respuesta más decisiva para salvaguardar la seguridad de nuestra región y preservar la dignidad de sus habitantes", han zanjado.

Las FDS han defendido en varias ocasiones la necesidad de "un diálogo pacífico" en el país tras la caída del régimen de Bashar al Assad en diciembre de 2024 tras una ofensiva de yihadistas y rebeldes encabezados por Hayat Tahrir al Sham (HTS), si bien por ahora no hay un acuerdo definitivo y la zona bajo control kurdo ha presenciado combates esporádicos.