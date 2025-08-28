Siria denuncia nuevos ataques de Israel tras el bombardeo que ha matado a seis soldados al sur de Damasco

MADRID, 28 Ago. 2025 (Europa Press) -

Las autoridades sirias han denunciado este miércoles nuevos ataques aéreos por parte del Ejército de Israel contra posiciones militares a las afueras de la capital, Damasco, menos de 24 horas después de que las tropas israelíes atacaran la zona y mataran a seis soldados sirios, unas operaciones que han incluido un despliegue aerotransportado de tropas en Sueida (suroeste).

Fuentes gubernamentales han confirmado a la cadena Syria TV que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han lanzado hasta seis ataques contra las inmediaciones de Yabal al Manea, cerca de la localidad de Al Kisuá, considerada un importante puesto defensivo clave de Damasco, si bien hasta el momento no hay informaciones sobre víctimas mortales ni heridos.

Entre los objetivos de estos ataques se incluyen instalaciones militares sirias y un almacén con misiles supuestamente empleado por el partido-milicia chií libanés Hezbolá antes de la caída del régimen de Basar al Assad en diciembre de 2024, según ha indicado el Observatorio Sirio de Derechos Humanos.

El organismo, con sede en Londres e informantes en el país árabe, ha confirmado además que poco antes de estos ataques, cuatro helicópteros israelíes han sobrevolado la misma zona antes de aterrizar y desplegar algunos de sus efectivos, si bien ha descartado que se hayan producido enfrentamientos contra tropas sirias.

La operación en esta zona sería el primer asalto aéreo con despliegue de tropas aerotransportadas en Siria desde la caída de Al Assad --quien huyó a Rusia-- a causa de una ofensiva de yihadistas y rebeldes encabezados por Hayat Tahrir al Sham (HTS). Asimismo, la aviación israelí ha sobrevolado las zonas de Damasco y las gobernaciones de Quneitra y Sueida, ambas en el suroeste de Siria.

Estas operaciones han tenido lugar un día después de que seis militares sirios murieran en un ataque atribuido asimismo a Israel contra una unidad militar cerca de la localidad de Al Kisuá. Fuentes gubernamentales han explicado a la agencia de noticias estatal, SANA, que el ataque tuvo lugar cuando intentaban desactivar unos dispositivos de vigilancia y escucha que encontraron en la base militar.

Posteriormente, el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, ha destacado en un breve mensaje publicado en su cuenta en la red social X que las tropas israelíes actúan "día y noche" en "todos los frentes de batalla".

"Nuestras fuerzas están operando día y noche en todos los frentes de batalla para la seguridad de Israel", ha destacado, sin hacer referencia específica a las informaciones sobre estos nuevos ataques en Siria, sobre los que el Ejército israelí tampoco se ha pronunciado oficialmente hasta ahora.

El Ejército israelí ha multiplicado sus incursiones militares en territorio sirio —expandiendo además las zonas que ocupa, incluida la cima del monte Hermón— tras la huida del país de Al Assad después de la toma de Damasco el 7 de diciembre de 2024 por parte de yihadistas y rebeldes encabezados por HTS, cuyo líder es ahora el presidente de transición del país, Ahmed al Shara.

El propio Katz insistió el martes en que el Ejército israelí mantendrá su despliegue en la cima del monte Hermón, en medio de los esfuerzos para un histórico acuerdo bilateral en materia de seguridad que estaría siendo mediado por Estados Unidos. Así, dijo que esta medida era "la principal lección de los acontecimientos del 7 de octubre (de 2023)", ejecutados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otros grupos armados palestinos.