Siria denuncia un ataque con misiles contra barrios residenciales de Damasco

MADRID, 14 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El Gobierno de Siria ha denunciado este viernes por la noche que se ha registrado un ataque con misiles contra barrios residenciales de la capital, Damasco, lo que ha provocado heridas a varios civiles y daños materiales.

El Ministerio de Defensa ha indicado en declaraciones a la agencia de noticias SANA que "la capital ha sido objeto de un traicionero ataque consistente en la caída de dos misiles Katyusha lanzados desde las afueras de la ciudad hacia la zona de Mezze", que limita con el Palacio Presidencial.

Además, ha señalado que, junto al Ministerio del Interior, ha "iniciado una investigación sobre las circunstancias de este atroz ataque y está trabajando para recabar las pruebas necesarias y determinar la trayectoria de los misiles y los lugares de lanzamiento".

"No dudaremos en perseguir a los responsables de este acto criminal y tomaremos medidas disuasorias contra cualquiera que atente contra la seguridad de la capital y atente contra la vida y la estabilidad de los sirios", ha añadido la cartera ministerial.

La oficina de Emergencias de Sanidad ha confirmado también a SANA que una mujer ha sido trasladada a un hospital al haber sufrido heridas moderadas por la explosión registrada en Damasco.

Por su parte, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, con sede en Londres pero con informantes en el país árabe, ha agregado que tres explosiones han sacudido un barrio de mayoría alauí con gran población de residentes de clase baja y que las fuerzas de seguridad han acordonado la zona.