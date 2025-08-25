Siria denuncia una nueva incursión militar del Ejército israelí en el lado sirio del monte Hermón

MADRID, 25 Ago. 2025 (Europa Press) -

El Ministerio de Exteriores de Siria ha denunciado este lunes una incursión militar llevada a cabo por el Ejército israelí en el lado sirio del monte Hermón, y ha asegurado que estas acciones por parte de Israel son una "flagrante violación de la soberanía y la integridad territorial" del país.

"Esta peligrosa escalada constituye una amenaza directa a la paz y la seguridad regionales y encarna una vez más el enfoque agresivo adoptado por las autoridades ocupantes, en flagrante desafío a las disposiciones del Derecho Internacional y a las resoluciones pertinentes", ha resaltado en un comunicado.

Según ha denunciado la cartera de Exteriores siria, el Ejército israelí ha entrado en varias zonas de Beit Jinn, cerca de la frontera con los ocupados Altos del Golán. En concreto, un total de once vehículos militares y aproximadamente sesenta militares han tomado el control de la localidad de Bat al Warda.

Por ello, ha instado a la comunidad internacional y al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a "asumir sus responsabilidades jurídicas y morales", adoptando "medidas urgentes" para "disuadir" a Israel de que siga llevando a cabo "prácticas agresivas" de conformidad con el Derecho Internacional.

En paralelo, el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos ha informado de que las tropas israelíes han establecido posiciones militares en la estratégica aldea de Rajla, de la que parten tres carreteras vitales que unen Damasco con Baalbek y Beirut.

La organización, con sede en Londres e informantes sobre el terreno, ha indicado que esto forma parte de la estrategia de Israel para rodear con sus tropas al partido-milicia libanés Hezbolá y cortar sus líneas de suministro en la zona.

Los Altos del Golán son un territorio que Israel arrebató a Siria durante la Guerra de los Seis Días (1967) y la Guerra del Yom Kipur (1973) y que se anexionó de forma efectiva en 1981, un movimiento no reconocido por parte de la comunidad internacional.

Las autoridades israelíes han afirmado que sus operaciones y avances en territorio sirio tras la caída de Bashar al Assad, que huyó a Moscú durante la jornada del 8 de diciembre, buscan destruir las capacidades militares de Hezbolá.