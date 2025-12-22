Siria: Designa un ex yihadista como nuevo encargado de negocios en Beirut

Hazaa llegó a la capital libanesa en las últimas horas, donde se reunió con el viceprimer ministro Tarek Mitri, responsable de las relaciones bilaterales, y el ministro del Exterior, Joe Raggi, según fuentes oficiales.

El nombramiento se produce en un momento en que Damasco y Beirut intentan reconstruir lo que consideran unas relaciones bilaterales "sanas" tras décadas de desconfianza e injerencia mutuas. El Líbano ya había designado a su embajador en Damasco, Henry Kastoun, el pasado octubre.

Según los observadores, la demora de Siria también se debió a la falta de acuerdo sobre la cuestión de los detenidos sirios en las cárceles libanesas, un tema en el que persisten las diferencias: Damasco exige la extradición de sus ciudadanos, mientras que Beirut insiste en un acuerdo judicial formal entre ambos países.

El viceprimer ministro Mitri descartó una conexión directa entre el expediente de detención y la decisión de nombrar a un encargado de negocios en lugar de un embajador, explicando que Siria aún necesita cubrir numerosos puestos diplomáticos, incluso en países clave.

Hazaa es considerado una figura clave en el nuevo poder de Siria.

Tras la violencia contra la comunidad alauita en la costa en marzo de 2025, el presidente Ahmad Sharaa le encargó supervisar los asuntos políticos en las regiones de Tartus y Latakia, con la misión de "restaurar la estabilidad".

Fuentes diplomáticas también informan que anteriormente ocupó importantes cargos políticos dentro de Hayat Tahrir al-Sham, la coalición de milicias de Al-Qaeda liderada por Sharaa que tomó el poder hace un año.

Su designación se produce en un momento en que las autoridades sirias temen intentos de desestabilización por parte de responsables alauitas vinculados al antiguo régimen y presentes en el Líbano, mientras Damasco y sus aliados trabajan para evitar que el territorio libanés se convierta en una plataforma de presión contra el nuevo poder sirio. (ANSA).