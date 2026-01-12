Siria detiene a dos miembros del Estado Islámico por atentado contra una mezquita en Homs

Las autoridades sirias informaron el lunes de la detención de dos miembros del grupo Estado Islámico (EI), a quienes acusan de estar detrás del atentado mortal del mes pasado contra una mezquita en una zona alauita de Homs.

El ataque del 26 de diciembre, que dejó al menos ocho muertos, provocó protestas masivas de la comunidad alauita en la ciudad y en otras regiones, en un contexto de persistentes temores a un resurgimiento de la violencia sectaria después de que cientos de miembros de esta minoría religiosa fueran asesinados en su bastión costero en marzo.

En un comunicado, el Ministerio del Interior anunció la detención de "Ahmed Atalá al Diab y Anas al Zarrad, pertenecientes a la organización terrorista Daesh (EI) y responsables del atentado que tuvo como objetivo la mezquita Imam Ali Bin Abi Talib, en el barrio de Wadi al Dahab".

El ministerio añadió que se incautaron "artefactos explosivos, diversas armas y distintos tipos de munición, además de documentos y pruebas digitales que demuestran su implicación en actos terroristas".

Aunque las autoridades atribuyeron el ataque al grupo EI, este fue reivindicado por la organización extremista suní Saraya Ansar al Sunna, que según expertos actúa como una "fachada" del Estado Islámico.