Siria detiene a tres personas por supuesto tráfico de drogas e incauta más de 265.000 pastillas de captagon

MADRID, 14 Oct. 2025 (Europa Press) -

Las autoridades instauradas en Siria tras la caída del régimen de Bashar al Assad en diciembre de 2024 han anunciado este martes la detención de tres personas y la incautación de más de 265.000 pastillas de captagon en una nueva operación contra el tráfico de drogas en la provincia de Alepo, situada en el norte del país asiático.

El Ministerio del Interior sirio ha apuntado en un comunicado publicado en su cuenta en Telegram que esta "meticulosa operación" ha permitido arrestar a tres sospechosos y confiscar 267.000 pastillas de captagon y 20 kilogramos de hachís que "estaban preparados para su distribución".

"Los detenidos han sido enviados ante las autoridades judiciales para que se adopten las medidas legales contra ellos", ha dicho, al tiempo que ha resaltado que la operación por parte de sus agentes en la provincia de Alepo "es parte de los esfuerzos de la Oficina Antinarcóticos para proteger a la sociedad y combatir la propagación del consumo de drogas".

Las autoridades de transición de Siria han lanzado durante los últimos meses varias operaciones contra presuntas redes de tráfico de drogas, principalmente captagon, considerada una de las principales fuentes de financiación del régimen de Al Assad en el marco del conflicto desatado en 2011 por la represión de las protestas prodemocráticas al hilo de la 'Primavera Árabe'.