Siria detuvo a un alto mando del EI en cooperación con la coalición antiyihadista

Las fuerzas sirias, en coordinación con la coalición internacional antiyihadista encabezada por Estados Unidos, detuvieron el miércoles por la noche a un alto responsable del grupo Estado Islámico (EI) en la región de Damasco, informó un general sirio.

El jefe del EI en Damasco, Taha al Zubi, conocido como Abu Omar Tabiya, fue detenido en el sector de Al Moadamiya, indicó el jefe de seguridad interior de la provincia de Damasco, general Ahmad Al Dalati, en declaraciones reportadas por la agencia de prensa oficial Sana.

Este anuncio se produce días después de un ataque que mató a dos soldados y a un intérprete estadounidenses en Palmira, en el centro de Siria, y que Washington atribuye a un atacante solitario del EI.

"Nuestras unidades especializadas, en cooperación con el servicio de inteligencia general y las fuerzas de la coalición internacional, realizaron una operación de seguridad (...) contra una de las guaridas del EI", declaró Al Dalati.

El jefe del EI en Damasco fue detenido con varios de sus hombres en esta operación, agregó.

En respuesta al ataque en el que murieron los estadounidenses, Washington indicó la semana pasada que había bombardeado "bastiones" del EI, matando al menos a cinco miembros, según una ONG.