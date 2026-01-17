Siria: dos soldados muertos sirios en ataque kurdo

En un comunicado a los medios estatales, el ejército afirmó que las Fuerzas Democráticas Sirias, lideradas por los kurdos, "violaron el acuerdo" y atacaron una patrulla cerca de la ciudad de Maskana, donde "mataron a dos soldados".

Sin embargo, las fuerzas kurdas en Siria afirmaron que un ataque del gobierno mató a varios de sus combatientes, y acusó a Damasco de incumplir el plazo establecido en el acuerdo de retirada al este de Alepo.

Así, las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) declararon en un comunicado que el acuerdo "establecía un alto el fuego y un plazo de 48 horas para la retirada de nuestras fuerzas de las localidades de Deir Hafer y Maskana".

En ese sentido, afirmaron que el gobierno desplegó convoyes militares en la zona "antes de que se completara la retirada y atacó a nuestros combatientes, lo que provocó la muerte de muchos de ellos". (ANSA).