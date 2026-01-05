Siria e israel reanudan las conversaciones sobre seguridad mediadas por eeuu

5 ene (Reuters) -

Las conversaciones entre Siria e Israel, mediadas por Estados Unidos, se han reanudado tras una interrupción de varios meses, según informó ⁠el lunes la agencia estatal ⁠de noticias siria SANA, en las que Damasco busca la retirada de las tropas israelíes del territorio tomado tras la caída de Bashar al-Asad.

SANA, basándose en una fuente ⁠del Gobierno ‌sirio, dijo ​que la delegación siria estaba encabezada por el ministro de Asuntos Exteriores, Asaad al-Shibani, y el jefe ​de inteligencia, Huseín al-Salama. La reanudación de las conversaciones refleja un impulso de Damasco para reclamar ‌lo que describe como sus derechos nacionales no negociables, dijo ‌la fuente.

Las conversaciones se centran en ​la reactivación de un acuerdo de retirada de 1974 que estableció una zona de seguridad supervisada por la ONU entre Israel y Siria tras la guerra de Oriente Próximo de 1973, según SANA.

Las tropas israelíes avanzaron más profundamente a través de la frontera después de que Assad fuera derrocado el 8 de diciembre de 2024 por combatientes rebeldes que asumieron el liderazgo de Siria. Israel también ha intervenido en lo que denomina misiones para proteger a la minoría ⁠étnica drusa en el suroeste de Siria.

Siria pretende que Israel se retire a las posiciones que ocupaba antes del derrocamiento de ​Asad y quiere un marco de seguridad recíproco que garantice su soberanía y evite injerencias en sus asuntos internos.

Un representante sirio dijo a Reuters el mes pasado que las conversaciones estaban estancadas desde octubre, pero que Siria esperaba un posible cambio tras una reunión el 29 de diciembre entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

El representante sirio dijo que Damasco consideraba que la retirada de ⁠Israel del territorio que tomó tras la caída de Asad era una "línea roja" y que se había ​pedido a Siria que considerara una retirada gradual de las tropas israelíes.

"No vamos a legitimar una presencia israelí en Siria o en los Altos del Golán para el caso", dijo el representante.

En anteriores rondas de conversaciones en París y Washington ‍con mediación estadounidense, Siria ha presionado para lograr un acuerdo similar al de retirada de 1974, que separó las fuerzas y mantuvo un alto el fuego durante décadas, aunque nunca se alcanzó la paz formal.

Los dirigentes sirios también han pedido el fin de los ataques aéreos y las incursiones israelíes.

Israel ha afirmado que solo llegaría a un acuerdo ​en condiciones que salvaguarden sus intereses de seguridad, incluida la desmilitarización de partes del suroeste de Siria y la protección de las comunidades minoritarias. Todavía no se ha comprometido públicamente a una retirada completa a las líneas anteriores a 2024. (Información de Jana Choukeir en ‍Dubái y Maya Gebeily en Beirut; edición de Peter Graff; editado en español por Patrycja Dobrowolska)