Siria: EEUU anuncia la muerte de un alto cargo de Estado Islámico en una incursión en el noroeste de Siria
MADRID, 22 Ago. 2025 (Europa Press) -
El Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) ha anunciado este jueves que han abatido a un alto cargo de Estado Islámico en la localidad de Atimah, en el noroeste de Siria, cerca de su frontera con Turquía.
“El 19 de agosto, las fuerzas del CENTCOM llevaron a cabo una incursión exitosa en el norte de Siria, dando muerte a un alto cargo de Estado Islámico y financiero clave que planeaba atentados en Siria e Irak”, ha indicado en su cuenta de la red social X, sin aportar más detalles sobre la identidad del combatiente.
El organismo militar ha advertido de que éste “representaba una amenaza directa para las fuerzas estadounidenses y de la Coalición, así como para el nuevo Gobierno sirio”, encabezado por el presidente de transición, Ahmed al Shara, tras la ofensiva relámpago de finales de 2024 que llevó a su predecesor, Bashar al Assad, a huir a Rusia.
Además, ha asegurado que “seguiremos persiguiendo a los terroristas de Estado Islámico con determinación inquebrantable en toda la región”.
