Siria.- EE.UU. aplaude que la población en campamentos de refugiados del noreste de Siria haya caído por debajo de 30.000
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 5 Sep. 2025 (Europa Press) -
Estados Unidos ha aplaudido este viernes que la población en los campamentos de refugiados del noreste de Siria, bajo control de las kurdo-árabes Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), haya caído por primera vez por debajo de 30.000.
"Gracias a los grandes avances de nuestros socios, la población combinada de los campamentos de desplazados de Al Hol y Al Roj ha disminuido por debajo de los 30.000 habitantes por primera vez", ha celebrado el comandante del Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM), Brad Cooper, tras una visita a Al Hol.
En este sentido, ha remarcado que "la repatriación reduce las oportunidades de influencia extremista, especialmente entre mujeres y niños vulnerables", reza un breve comunicado publicado por el CENTCOM en su perfil de la red social X.
Los campamentos albergaban a decenas de miles de personas vinculadas a Estado Islámico.
Tras la caída del régimen de Bashar al Assad en diciembre de 2024, las FDS han advertido de un posible resurgimiento de la organización yihadista y de los riesgos para la seguridad.
