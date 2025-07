Siria: el Ejército israelí ataca instalaciones militares en el suroeste de Siria

MADRID, 16 Jul. 2025 (Europa Press) - Aviones de la fuerza aérea israelí han atacado en la madrugada de este miércoles distintos puntos de la provincia de Sueida, en el sur de Siria, además de instalaciones del Ministerio de Defensa sirio en Daraa, según ha anunciado el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. El organismo con sede en Londres e informantes en el país árabe ha indicado en su cuenta de la red social X que se han registrado "ataques aéreos israelíes contra posiciones en Sueida y las afueras del aeropuerto de Al Thaala y un emplazamiento militar en la zona rural de Daraa", si bien hasta el momento las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) no han hecho ningún anuncio al respecto. En particular, el Observatorio ha señalado que los ataques israelíes se han producido sobre "las carreteras de Thala y Shaqra, en Sueida, y contra la 52ª Brigada, en el distrito de Harak, en Daraa". Además, ha asegurado que éstos han "causado pérdidas humanas" puesto que en los lugares bombardeados "se encontraban fuerzas del Ministerio de Defensa sirio", aunque no ha aportado cifras. El Ejército israelí ha efectuado bombardeos contra esta provincia siria desde este lunes, coincidiendo con el repunte de la violencia intercomunitaria que se ha saldado hasta el momento con más de 200 muertos por enfrentamientos entre milicias drusas y beduinas, pese a que este martes Damasco haya anunciado un alto el fuego entre las partes. A este respecto, el Ministerio del Interior sirio ha calificado los ataques de Israel como "un hecho grave" en un comunicado en el que también ha lamentado que los enfrentamientos "continúan en algunos barrios de" la ciudad de Sueida. "Grupos armados al margen de la ley volvieron a lanzar ataques a traición contra la Policía y el personal de seguridad, en un intento de perturbar la escena de seguridad y socavar los entendimientos locales alcanzados", ha denunciado, si bien según ha indicado, éstos han sido "expulsados del centro" de la localidad. En cualquier caso, las autoridades han acordado "instalar puntos de seguridad dentro de la ciudad y retirar los vehículos militares y las unidades de las fuerzas de defensa, en respuesta a los deseos de los residentes y con el fin de mejorar el estado de calma", en una reunión que han mantenido desde el Ministerio con el comandante de seguridad interna de Sueida, el general de brigada Ahmad al Dalati, y varios clérigos y líderes de la localidad.