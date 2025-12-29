Siria.- El líder de las FDS aplaza "de forma indefinida" su desplazamiento a Damasco por "motivos técnicos"

MADRID, 29 Dic. 2025 (Europa Press) -

El líder de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), Mazlum Abdi, ha aplazado "de forma indefinida" su desplazamiento de este lunes a Damasco para abordar el proceso de reintegración de estas fuerzas en las nuevas autoridades sirias instauradas tras la caída en diciembre de 2024 del régimen de Bashar al Assad por una ofensiva de yihadistas y rebeldes desde la provincia de Idlib (noroeste).

Las FDS han señalado en un breve mensaje publicado en su cuenta en la red social X que el desplazamiento de Abdi y su delegación ha sido aplazado "por motivos técnicos" sin especificar, antes de subrayar que "se decidirá una nueva fecha en el futuro a través de un acuerdo entre las partes implicadas".

"Este aplazamiento está relacionado con los arreglos logísticos y técnicos de cara a la visita y no refleja ningún cambio en el curso de la comunicación ni en los objetivos en discusión", ha zanjado, ante las recientes tensiones entre las FDS y las autoridades centrales sobre el proceso de conversaciones.

Así, el Ministerio de Exteriores sirio expresó el viernes su rechazo a la propuesta de un sistema descentralizado en Siria presentada por las FDS, horas después de que las milicias kurdo-árabes y grupos afines al Gobierno de Ahmed al Shara se enfrentaran en Alepo e intercambiaran acusaciones sobre quién ha iniciado los ataques.

Abdi hizo a principios de diciembre un llamamiento a un "diálogo" para edificar "una Siria democrática y descentralizada", al tiempo que mostró su "compromiso inquebrantable" con el acuerdo alcanzado en marzo con las autoridades centrales, firmado por él mismo y por Al Shara.

El acuerdo del 10 de marzo tenía como objetivo la reintegración de todas las instituciones civiles y militares en las zonas autónomas kurdas --incluidas las FDS-- bajo control del Estado central, así como aplicar un alto el fuego a nivel nacional, si bien han surgido disputas sobre el proceso de integración que han impedido su materialización.

Las FDS han apelado desde el inicio a la integración de sus fuerzas como un bloque unificado, mientras que las autoridades encabezadas por Al Shara, antiguo líder del grupo yihadista Hayat Tahrir al Sham (HTS), han defendido que los combatientes de las fuerzas kurdas sean integrados de forma individual y distribuidos en diferentes unidades de las nuevas Fuerzas Armadas.