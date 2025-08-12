Siria: El Ministerio de Defensa sirio denuncia la muerte de un militar tras un ataque de las FDS en el noroeste del país

MADRID, 12 Ago. 2025 (Europa Press) -

El Ministerio de Defensa de Siria ha denunciado este martes la muerte de un militar del Ejército tras un ataque lanzado por dos grupos afiliados a las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), encabezadas por milicias kurdas, en el área de Tal Maaz, al este de Alepo, en el noroeste del país.

El departamento de medios de la cartera de Defensa siria ha detallado que unidades del Ejército frustraron un intento de infiltración en la zona y obligaron a las fuerzas vinculadas a las FDS a "retirarse hacia sus posiciones originales".

Asimismo, ha denunciado que fuerzas afiliadas a las FDS siguen atacando "de forma regular" Manbij y Deir Hafer, además de cerrar algunas carreteras que conducen hacia la ciudad de Alepo, "en completo desprecio por los acuerdos firmados con el Gobierno sirio".

En este sentido, ha instado a las milicias a cumplir con el pacto firmado con el Estado sirio el pasado mes de marzo y a poner fin a sus intentos de infiltración contra posiciones militares del Gobierno de transición, según ha recogido la agencia de noticias SANA.

El Gobierno sirio anunció durante el fin de semana que no participará en las previstas conversaciones de París con las Fuerzas Democráticas Sirias, la milicia kurda-árabe y ejército oficioso de la región autónoma del noreste de Siria tras denunciar la aparición de un proceso paralelo a sus negociaciones de integración nacional.

Esto se produce después de que las FDS participaron junto a 400 personalidades políticas y religiosas de varias regiones sirias y representantes de la llamada Administración Autónoma para el Noreste de Siria (la AANES, la extensión política de la Rojava), en una conferencia nacional en la que se pidieron cambios en la Constitución firmada por el presidente de transición, Ahmed Al Shara.