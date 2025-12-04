Siria.- España repatría a una mujer y un niño de un campo de desplazados en Siria vinculado a Estado Islámico

MADRID, 4 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

El Gobierno ha repatriado a una mujer española y un menor de uno de los campamentos de desplazados del noreste de Siria en el que se encuentran recluidos familiares de miembros de Estado Islámico después de la pérdida del autoproclamado califato, según han confirmado a Europa Press fuentes diplomáticas.

La repatriación tuvo lugar el pasado 25 de noviembre desde el campo de Roj, controlado por las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), y con apoyo de Estados Unidos, según ha informado el Departamento de Estado en un comunicado.

"Estados Unidos agradece a España que trabaje con nosotros para repatriar a sus nacionales y expresa su agradecimiento a nuestros socios locales, las FDS, por su asistencia en esta repatriación y su compromiso por garantizar una derrota duradera de Estado Islámico", ha añadido el Departamento de Estado.

Por el momento el Gobierno no ha brindado más detalles sobre la identidad de la mujer repatriada ni del menor, aunque previsiblemente en este caso sería su hijo. Esta es la segunda ocasión en la que España repatría a nacionales de uno de estos campos de desplazados en Siria.

En enero de 2023 fueron repatriadas Yolanda Martínez y Luna Fernández junto a varios menores, algunos de ellos sus hijos. En su caso, ambas fueron puestas bajo custodia policial a su llegada y fueron puestas a disposición de la Audiencia Nacional ya que habían estado casadas con miembros de Estado Islámico y habían adoptado su doctrina.

Las dos aceptaron a finales de abril pasado ante la Audiencia Nacional tres años de cárcel por un delito de integración en organización terrorista con la atenuante de confesión tardía.

Asimismo, aceptaron la pena de inhabilitación absoluta especial para profesión u oficio educativo durante siete años, así como la libertad vigilada durante cinco años, que comprenderá a su vez el sometimiento a un programa de desradicalización terrorista.

Según ha resaltado el Departamento de Estado, aún quedan en los campos de desplazados de Al Hol y Roj unas 11.600 personas procedentes de 70 países, muchos de ellos menores de 12 años. De ellos, unos 3.700 son nacionales de más de 30 países europeos.

En este sentido, Estados Unidos ha insistido en que "la única solución duradera a los desafíos humanitarios y de seguridad en el noreste de Siria", donde se encuentran ambos campos controlados por las FDS --una coalición que encabezan las milicias kurdas sirias respaldadas por Washington--, "es que sus países de origen los repatríen, rehabiliten y reintegren y, cuando sea necesario, garanticen que rinden cuentas por sus actos pasados" con el fin de evitar el resurgir de Estado Islámico.