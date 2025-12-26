Siria, explosión en una mezquita de Homs, 8 muertos

La agencia estatal de noticias SANA informó de una explosión dentro de la mezquita Imam Ali Bin Abi Talib, en el barrio de Wadi al-Dahab, cuya naturaleza se está investigando, y añadió que contaba con información preliminar sobre la muerte de tres personas y otras cinco que resultaron heridas.

La cancillería siria calificó el ataque mortal como un "intento desesperado" de desestabilizar el país y se comprometió a llevar a los responsables ante la justicia.

En un comunicado, el ministerio condenó "este acto criminal y cobarde", y consideró que se enmarca en "repetidos intentos desesperados por socavar la seguridad y la estabilidad y sembrar el caos entre el pueblo sirio".

El ministerio reiteró su "firme postura en la lucha contra el terrorismo en todas sus formas", y advierte que "tales crímenes no disuadirán al Estado sirio de continuar sus esfuerzos por consolidar la seguridad, proteger a los ciudadanos y llevar a los responsables ante la justicia". (ANSA).